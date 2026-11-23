Le film Disney “Hexed” explore le pouvoir féminin à travers les sorcières et les liens familiaux

Jodie Foster était ravie de jouer dans le film d'animation de Disney “Hexed”, car celui-ci met trois sorcières au cœur de l'histoire.

“Les sorcières sont de retour”, a déclaré à Reuters Jodie Foster, qui prête sa voix à la reine Celeste, la souveraine maléfique des sorcières.

“Pourquoi? Parce qu’elles sont puissantes, et que nous attendions depuis longtemps que le pouvoir des femmes soit considéré comme une vertu plutôt que comme une menace ou une raison de les rabaisser. Alors, vive les sorcières!”, a-t-elle ajouté.

“Hexed”, qui sortira en salles le 25 novembre, est réalisé par Fawn Veerasunthorn, Jason Hand et Josie Trinidad. Le film suit Billie Doe, une adolescente doublée par Hailee Steinfeld, qui découvre qu’elle possède des pouvoirs magiques qui l’entraînent dans Hexe, le monde des sorcières.

Parmi les autres membres de la distribution vocale figurent Rashida Jones dans le rôle d’Alice Doe, la mère prudente de Billie, et Walton Goggins dans celui de Beef Roger, un chat vert à trois yeux.

Pour Hailee Steinfeld, prêter sa voix à Billie lui a offert l’occasion d’incarner une héroïne Disney très éloignée de l’archétype de la princesse raffinée.

“Une autre forme de puissance, avec des cheveux un peu en bataille et des vêtements un peu dépareillés, des bottes sympas aux lacets dépareillés, un maquillage amusant et une tresse dans les cheveux”, a déclaré l’actrice de “Sinners”. “Ce genre de jeune fille parfaitement imparfaite.”

Si le film est centré sur le parcours initiatique de Billie, il explore également l’évolution personnelle de sa mère.

“Ainsi, ce parcours de découverte de soi ne concerne pas uniquement Billie”, a déclaré Veerasunthorn. “Nous donnons à Alice l’occasion de découvrir qui elle peut devenir.”

Selon Jones, l’évolution d’Alice passe en fin de compte par le fait d’apprendre à lâcher prise.

“Elle lâche en quelque sorte prise, car elle comprend que sa fille devient adulte et qu’elle doit prendre ses propres décisions”, a déclaré Jones.