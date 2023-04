Le FIDA émet son tout premier placement privé en euros

(AOF) - Le Fonds international de développement agricole (FIDA) émet son tout premier placement privé en euros, d’un montant de 65 millions d’euros, pour quatre fonds de pension en Allemagne, dont Hamburger Pensionskasse (HPK) est le principal investisseur. HPK est la plus grande société allemande de fonds de pensions, et collabore avec le secteur de l’alimentation, des boissons et du commerce de détail du pays. Cet investissement permettra au FIDA d’aider des milliers de petits exploitants vivant dans les zones rurales des pays en développement, ainsi que leurs familles.

Il permettra aussi à ces milliers de petits exploitants à s'adapter aux changements climatiques, à augmenter leur production et à accéder plus facilement aux filières et aux marchés, dans un contexte où ces populations rurales sont touchées de plein fouet par la hausse des prix des aliments, des engrais et de l'énergie et par les phénomènes climatiques extrêmes.