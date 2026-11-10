Le faux candidat au rachat de Touchstone Exploration au Royaume-Uni écope d'une peine avec sursis

Un investisseur britannique de Touchstone Exploration TXP.TO , TXP.L , qui avait mis en scène une fausse OPA dans le but de faire grimper le cours de l'action de ce groupe pétrolier et gazier basé au Canada, a été condamné mardi à deux ans de prison avec sursis par un tribunal londonien.
Christopher Woolcott, 44 ans, a rencontré le directeur général de Touchstone dans un hôtel londonien sous un faux nom, s'est inventé différentes identités et a falsifié des documents de rachat à l'aide de ChatGPT afin de mettre en scène une prétendue offre publique d'achat de 154 millions de livres (207 millions de dollars), a déclaré la Financial Conduct Authority.
(1 dollar = 0,7437 livre)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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