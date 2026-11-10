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Le faux candidat au rachat de Touchstone Exploration au Royaume-Uni écope d'une peine avec sursis
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 17:58

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Un investisseur britannique de Touchstone Exploration TXP.TO , TXP.L , qui avait mis en scène une fausse OPA dans le but de faire grimper le cours de l'action de ce groupe pétrolier et gazier basé au Canada, a été condamné mardi à deux ans de prison avec sursis par un tribunal londonien.

Christopher Woolcott, 44 ans, a rencontré le directeur général de Touchstone dans un hôtel londonien sous un faux nom, s'est inventé différentes identités et a falsifié des documents de rachat à l'aide de ChatGPT afin de mettre en scène une prétendue offre publique d'achat de 154 millions de livres (207 millions de dollars), a déclaré la Financial Conduct Authority.

(1 dollar = 0,7437 livre)

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