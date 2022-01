Le faible appétit pour le risque coule les ETF Crypto

Le bitcoin a plongé de 8 % vendredi pour s'échanger sous les 39 000 dollars pour la première fois depuis août.

Le bitcoin a plongé de 8 % vendredi pour s’échanger sous les 39 000 dollars pour la première fois depuis août, les investisseurs activant le mode “risk-off” et se débarrassent de certains des actifs les plus risqués de cette année. L’Ether et le Binance Coin, les deuxième et troisième plus grandes crypto-monnaies derrière le Bitcoin respectivement, ont subi des pertes similaires. La capitalisation totale du marché des crypto-monnaies est tombée à 1,84 trillion de dollars après avoir atteint un record de 3 trillions de dollars début novembre 2021. Environ 147 milliards de dollars ont été effacés de l’ensemble du marché des crypto-monnaies au cours des dernières 24 heures, selon Coinmarketcap.com.

Pendant ce temps, la banque centrale de Russie a proposé d’interdire l’extraction, la création et l’utilisation de crypto-monnaies, dans un rapport publié jeudi. La banque centrale a déclaré que la prolifération des crypto-monnaies constitue une menace pour le système financier du pays et la stabilité de la monnaie nationale (le rouble). La Russie est la troisième nation à sévir contre les crypto-monnaies après la Chine et le Kazakhstan l’année dernière.

Les investisseurs en crypto ETF ont retiré plus de 186 millions de dollars des fonds cette année, dont 70 % appartiennent aux fonds Bitcoin. Les performances des ETF de Crypto ont suivi de près celles de leurs actifs sous-jacents, enregistrant une baisse moyenne à deux chiffres en pourcentage depuis le début de l’année.

