Le fabricant français de robots Genesis lève 500 millions de dollars, avec une valorisation de 3,5 milliards de dollars

La start-up française de robotique Genesis AI a levé 500 millions de dollars lors d'un tour de table qui la valorise à 3,5 milliards de dollars, a annoncé mardi la société. Il s'agit de l'un des plus importants tours de table jamais réalisés dans le secteur européen de la robotique, les investisseurs misant sur la demande en robots industriels dotés d'intelligence artificielle.

Parmi les investisseurs figuraient l’ancien directeur général de Google Eric Schmidt, la société de capital-risque de la Silicon Valley Khosla Ventures et l’entrepreneur technologique français Xavier Niel, ainsi que Nvidia NVDA.O et l’investisseur public français Bpifrance. Khosla Ventures, Premji Invest et Eclipse ECLP.PK ont codirigé ce tour de table de série A.

Le directeur général Zhou Xian a déclaré que Genesis utiliserait ces fonds pour augmenter la production d’Eno, son robot polyvalent phare, étendre sa collecte de données et l’entraînement de son IA, et améliorer la capacité du robot à manipuler des objets avec ses mains.

La conception d’Eno se caractérise par trois segments de corps ressemblant à des cartes à jouer surdimensionnées, montés sur une base rotative à roulettes.

Cela lui permet de se replier pour occuper un espace réduit avant de se redresser pour atteindre une hauteur proche de celle d’un humain lorsqu’il travaille, à la manière d'un "jack-in-the-box". L’entreprise a indiqué avoir mis un accent particulier sur le développement de mains habiles, l’un des défis techniques les plus difficiles auxquels sont confrontés les fabricants de robots.

"Je ne comprends pas pourquoi les robots ont besoin d’une tête, car… il n’y a même pas de cerveau à l’intérieur", a déclaré Zhou, expliquant pourquoi Genesis a rejeté une forme plus humaine.

Co-fondée par Théophile Gervet, ancien chercheur chez Mistral AI, Genesis fait partie d’un groupe croissant d’entreprises de robotique basées en Europe, évaluées à plus d’un milliard de dollars et ciblant le secteur industriel, aux côtés des sociétés britanniques Humanoid et allemandes Neura Robotics, Agile Robots et RobCo .

Genesis développe conjointement son intelligence artificielle, son matériel et ses systèmes de formation, dans le but de raccourcir ses cycles de test. L’entreprise conçoit des composants tels que des actionneurs, des moteurs, des boîtes de vitesses et des mains, tout en utilisant des puces informatiques Nvidia.

M. Zhou a indiqué que Genesis se concentrait dans un premier temps sur les États-Unis, avec des projets visant à mettre en place une chaîne d’approvisionnement américaine, à travailler avec des sous-traitants américains et à acquérir une clientèle aux États-Unis, avant de se développer plus largement en Europe.

L’entreprise, qui possède également un siège social à San Carlos, en Californie, teste actuellement un petit nombre de robots auprès de clients. Elle a conclu un partenariat avec la société sud-coréenne LG CNS 064400.KS afin de tester Eno dans les domaines de la fabrication et de la logistique. Genesis prévoit un déploiement à plus grande échelle auprès de ses clients en 2027, a déclaré M. Zhou.