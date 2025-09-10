Le fabricant de Wegovy, Novo Nordisk, va supprimer 9 000 emplois en raison de l'intensification de la concurrence

par Louise Rasmussen

Novo Nordisk NOVOb.CO , le fabricant du Wegovy, médicament phare pour la perte de poids, va supprimer 9 000 emplois, soit 11,5 % de ses effectifs, dans le cadre d'une restructuration visant à économiser quelque 1,3 milliard de dollars par an, alors qu'il lutte contre la pression croissante de son rival américain Eli Lilly LLY.N .

Novo, qui était l'année dernière la société cotée en bourse la plus précieuse d'Europe, se trouve à un moment charnière alors que Wegovy et ses traitements contre le diabète Ozempic perdent des parts de marché et que la croissance des ventes ralentit, en particulier aux États-Unis.

Le remaniement simplifiera l'entreprise, améliorera la rapidité de la prise de décision et réaffectera les ressources vers les opportunités de croissance, a déclaré l'entreprise dans un communiqué mercredi.

"Nos marchés évoluent, en particulier celui de l'obésité, qui est devenu plus compétitif et axé sur le consommateur. Notre entreprise doit également évoluer", a déclaré Mike Doustdar, directeur général de l'entreprise, qui n'a pris ses fonctions que le mois dernier.

"Cela signifie qu'il faut instiller une culture davantage axée sur la performance, déployer nos ressources de manière toujours plus efficace et donner la priorité aux investissements là où ils auront le plus d'impact, c'est-à-dire dans nos domaines thérapeutiques de pointe", a-t-il ajouté.

Per Hansen, analyste chez Nordnet, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les actions de Novo réagissent positivement à la nouvelle.

"Le plan d'économies est à la fois difficile, naturel et nécessaire", a déclaré M. Hansen. "Mike Doustdar doit faire le ménage pour que Novo puisse aller de l'avant."

Novo fera état de coûts de restructuration exceptionnels de 9 milliards de couronnes danoises au troisième trimestre, y compris des charges de dépréciation, mais prévoit également des économies d'un milliard de couronnes au quatrième trimestre, a-t-il déclaré.

Elle prévoit des économies annuelles de 8 milliards de couronnes.

Novo, qui emploie actuellement 78 400 personnes dans le monde, a indiqué qu'environ 5 000 des suppressions d'emplois se produiraient au Danemark, son pays d'origine. Cette mesure fait suite au gel des embauches à l'échelle mondiale le mois dernier pour les postes qui ne sont pas essentiels à son activité.

Cette année, la croissance du bénéfice d'exploitation devrait se situer entre 4 % et 10 %, contre 10 % à 16 % le mois dernier, ce qui change uniquement en raison des coûts de restructuration.

"Parfois, les décisions les plus difficiles à prendre sont les bonnes pour l'avenir que nous construisons. Je suis convaincue que c'est la bonne chose à faire pour le succès à long terme de Novo Nordisk", a déclaré M. Doustdar dans un message publié sur LinkedIn.

L'entreprise s'attend à une croissance beaucoup plus lente cette année, en partie à cause des préparateurs qui ont été autorisés à fabriquer des médicaments copiés basés sur les mêmes ingrédients que Wegovy en raison des pénuries.

En juillet, les investisseurs ont effacé 70 milliards de dollars de la valeur boursière du fabricant de médicaments après que Novo a émis un avertissement sur les bénéfices et nommé M. Doustdar, un vétéran de l'entreprise, au poste de directeur général.

Ses actions ont chuté de près de 46 % depuis le début de l'année, réduisant sa valeur de marché à environ 181 milliards de dollars à la clôture de mardi. Cette valeur est bien inférieure au sommet de 650 milliards de dollars atteint l'année dernière.

(1 $ = 6,3724 couronnes danoises)