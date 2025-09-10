 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 803,45
+0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le fabricant de Wegovy, Novo Nordisk, va supprimer 9 000 emplois en raison de l'intensification de la concurrence
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 08:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le fabricant de médicaments amaigrissants supprime 11,5 % de son personnel

*

5 000 suppressions d'emplois dans le pays d'origine, le Danemark

*

Le fabricant prévoit des économies annuelles de 1,3 milliard de dollars

*

Selon la directrice générale, la culture de la performance sera renforcée

(Les commentaires de la directrice générale et des analystes sont publiés dans le journal) par Louise Rasmussen

Novo Nordisk NOVOb.CO , le fabricant du Wegovy, médicament phare pour la perte de poids, va supprimer 9 000 emplois, soit 11,5 % de ses effectifs, dans le cadre d'une restructuration visant à économiser quelque 1,3 milliard de dollars par an, alors qu'il lutte contre la pression croissante de son rival américain Eli Lilly LLY.N .

Novo, qui était l'année dernière la société cotée en bourse la plus précieuse d'Europe, se trouve à un moment charnière alors que Wegovy et ses traitements contre le diabète Ozempic perdent des parts de marché et que la croissance des ventes ralentit, en particulier aux États-Unis.

Le remaniement simplifiera l'entreprise, améliorera la rapidité de la prise de décision et réaffectera les ressources vers les opportunités de croissance, a déclaré l'entreprise dans un communiqué mercredi.

"Nos marchés évoluent, en particulier celui de l'obésité, qui est devenu plus compétitif et axé sur le consommateur. Notre entreprise doit également évoluer", a déclaré Mike Doustdar, directeur général de l'entreprise, qui n'a pris ses fonctions que le mois dernier.

"Cela signifie qu'il faut instiller une culture davantage axée sur la performance, déployer nos ressources de manière toujours plus efficace et donner la priorité aux investissements là où ils auront le plus d'impact, c'est-à-dire dans nos domaines thérapeutiques de pointe", a-t-il ajouté.

Per Hansen, analyste chez Nordnet, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les actions de Novo réagissent positivement à la nouvelle.

"Le plan d'économies est à la fois difficile, naturel et nécessaire", a déclaré M. Hansen. "Mike Doustdar doit faire le ménage pour que Novo puisse aller de l'avant."

Novo fera état de coûts de restructuration exceptionnels de 9 milliards de couronnes danoises au troisième trimestre, y compris des charges de dépréciation, mais prévoit également des économies d'un milliard de couronnes au quatrième trimestre, a-t-il déclaré.

Elle prévoit des économies annuelles de 8 milliards de couronnes.

Novo, qui emploie actuellement 78 400 personnes dans le monde, a indiqué qu'environ 5 000 des suppressions d'emplois se produiraient au Danemark, son pays d'origine. Cette mesure fait suite au gel des embauches à l'échelle mondiale le mois dernier pour les postes qui ne sont pas essentiels à son activité.

Cette année, la croissance du bénéfice d'exploitation devrait se situer entre 4 % et 10 %, contre 10 % à 16 % le mois dernier, ce qui change uniquement en raison des coûts de restructuration.

"Parfois, les décisions les plus difficiles à prendre sont les bonnes pour l'avenir que nous construisons. Je suis convaincue que c'est la bonne chose à faire pour le succès à long terme de Novo Nordisk", a déclaré M. Doustdar dans un message publié sur LinkedIn.

L'entreprise s'attend à une croissance beaucoup plus lente cette année, en partie à cause des préparateurs qui ont été autorisés à fabriquer des médicaments copiés basés sur les mêmes ingrédients que Wegovy en raison des pénuries.

En juillet, les investisseurs ont effacé 70 milliards de dollars de la valeur boursière du fabricant de médicaments après que Novo a émis un avertissement sur les bénéfices et nommé M. Doustdar, un vétéran de l'entreprise, au poste de directeur général.

Ses actions ont chuté de près de 46 % depuis le début de l'année, réduisant sa valeur de marché à environ 181 milliards de dollars à la clôture de mardi. Cette valeur est bien inférieure au sommet de 650 milliards de dollars atteint l'année dernière.

(1 $ = 6,3724 couronnes danoises)

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
750,500 USD NYSE +1,55%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège du groupe pharmaceutique Novo Nordisk à Bagsvaerd, près de Copenhague, au Danemark, le 5 février 2025 ( Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen )
    Novo Nordisk supprime 9.000 postes à travers le monde
    information fournie par AFP 10.09.2025 09:32 

    Après des années fastes liées à la popularité de son traitement antidiabétique Ozempic, plébiscité sur les réseaux sociaux pour perdre du poids, le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk a annoncé mercredi supprimer 9.000 postes à travers le monde soit ... Lire la suite

  • sanofi 2 (Crédit: / Wikimedia Commons)
    A suivre aujourd'hui... Sanofi
    information fournie par AOF 10.09.2025 09:30 

    (AOF) - L’Agence chinoise des produits de santé a approuvé le Tzield de Sanofi comme premier traitement modificateur de la maladie dans le diabète auto-immune de type 1. Ce produit est indiqué pour retarder l’apparition du DT1 de stade 3 chez les patients adultes ... Lire la suite

  • Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, à la Haye, le 25 juin 2025 ( ANP / SEM VAN DER WAL )
    Drones abattus en Pologne : Varsovie dénonce un "acte d'agression" de la Russie, Kiev juge que Poutine veut "tester l'Occident"
    information fournie par Boursorama avec Media Services 10.09.2025 09:18 

    Les forces armées polonaises ont indiqué avoir mené des interceptions de drones "hostiles" entrés dans son espace aérien dans la nuit du 9 au 10 septembre. Le Premier ministre Donald Tusk dénonce "une provocation à grande échelle". Au cours d'une nouvelle nuit ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en hausse
    information fournie par AFP 10.09.2025 09:08 

    Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi, emboîtant le pas à Wall Street au lendemain d'un triple record pour les indices américains, dans un marché soutenu par les anticipations de baisses des taux de la Réserve fédérale (Fed). La Bourse de Paris ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank