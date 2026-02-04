Le fabricant de Wegovy, Novo Nordisk, met en garde contre une pression sur les prix "sans précédent" qui pèse sur les ventes

Novo prévoit une baisse des bénéfices et des ventes pouvant aller jusqu'à 13 % en 2026

Les analystes s'attendaient à une baisse moyenne de 2 %

Novo est en concurrence avec Eli Lilly sur le marché lucratif des médicaments contre l'obésité

Le marché est confronté à des pressions sur les prix et à une concurrence accrue

L'action Novo en baisse de 17% à 1030 GMT

Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO ont chuté de 20 % mercredi, le géant danois des médicaments contre l'obésité ayant averti qu'il serait confronté à des pressions sur les prix "sans précédent" en 2026, ce qui se reflète dans les prévisions d'une forte baisse des ventes cette année.

Le fabricant de Wegovy, Novo,a choqué le marché en fin de journée mardi en prévoyant que les bénéfices et les ventes pourraient chuter de 13 % cette année, mettant fin à des années de gains à deux chiffres, alors que la volonté du président américain Donald Trump de réduire les coûts des médicaments s'ajoute à la pression de la concurrence féroce sur le marché de l'amaigrissement.

"Nos prévisions pour 2026 reflètent une année de pression sans précédent sur les prix", a déclaré le directeur général Mike Doustdar aux journalistes lors d'un appel, ajoutant qu'il espérait que l'impact "douloureux" sur les finances de Novo serait un "investissement pour notre avenir".

La chute des actions de mercredi a effacé plus de 40 milliards d'euros de la capitalisation boursière de l'entreprise, qui s'élevait à 216 milliards d'euros à la clôture de mardi.

La pression aux États-Unis est due à un changement plus important que prévu en faveur des patients qui paient eux-mêmes et à l'augmentation des demandes de rabais de la part des assureurs, plus qu'à la politique de la "nation la plus favorisée" de l'administration Trump pour réduire les prix des médicaments, a déclaré le directeur financier Karsten Munk Knudsen à Reuters dans une interview.

Les ventes américaines devraient chuter dans les "dizaines", a déclaré M. Knudsen, signalant une baisse potentiellement plus forte que la prévision de l'entreprise d'une baisse globale des ventes de 5 % à 13 % cette année.

UNE CONCURRENCE FÉROCE

Novo a déclaré qu'il y avait maintenant beaucoup plus d'entreprises qui cherchaient à pénétrer le marché des médicaments contre l'obésité et qu'elle ne pouvait pas promettre un retour aux "taux de croissance extraordinaires" de ces dernières années.

La chute du cours de l'action - qui a entraîné celle d'autres fabricants de médicaments contre l'obésité - a mis fin à un début d'année prometteur pour les actions de Novo , grâce aux ventes importantes de sa nouvelle pilule Wegovy.

"Novo a fourni des prévisions choquantes pour 2026", a déclaré Markus Manns, un gestionnaire de portefeuille chez Union Investment qui détient des actions Novo et Eli Lilly LLY.N .

"Personne n'avait prévu une baisse à deux chiffres des bénéfices"

Les ventes ont augmenté de 10 % l'année dernière et les analystes avaient, en moyenne, prévu une baisse de 2 % cette année, selon un sondage compilé par la société.

DES PRIX PLUS BAS, DES MENACES D'IMITATION

Novo vend des doses plus faibles de sa pilule quotidienne aux États-Unis au prix de 149 dollars par mois pour les patients qui paient eux-mêmes, ce prix passant à 199 dollars en avril. Lilly prévoit de plafonner les doses plus élevées de sa pilule contre l'obésité, si elle est approuvée, à 399 dollars par mois pour les acheteurs réguliers.

Les deux entreprises ont réduit les prix de leurs produits injectables pour les clients qui ne paient pas avec leur assurance maladie. Novo a commencé à vendre son injection Wegovy à 349 dollars par mois pour les clients qui paient en espèces en novembre.

Novo a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté et les ventes ajustées à taux directeur constants chutent tous deux entre 5 % et 13 % cette année. Elle a mis en cause la baisse des prix réalisés, en particulier aux États-Unis, une concurrence féroce et l'expiration des brevets sur le semaglutide - le principe actif de ses médicaments Wegovy et Ozempic - sur certains marchés en dehors des États-Unis.

Elle est également confrontée au défi des médicaments copiés, 1,5 million d'Américains utilisant des versions composées de médicaments GLP-1 pour la perte de poids plutôt que des produits de marque.

Le directeur financier Knudsen a déclaré que Novo était "toujours frustré" par la poursuite de la "commercialisation de masse d'un produit non approuvé par la FDA" et a ajouté qu'il incombait à l'autorité de réglementation et aux responsables politiques américains de s'attaquer à ce problème. "Il est très difficile de prédire si et quand le vent tournera", a déclaré M. Munk, en faisant référence au marché des préparations magistrales.

LES NOUVELLES VENTES DE MÉDICAMENTS ORAUX DONNENT DE L'ESPOIR

Novo a déclaré que les prescriptions hebdomadaires de Wegovy par voie orale atteignaient environ 50 000 le 23 janvier, soit bien plus que les 20 000 par semaine selon les données de suivi du marché qui ne tiennent pas compte des ventes via des canaux de paiement en espèces tels que NovoCare et les services de télémédecine.

M. Manns, de l'Union Investment, a reconnu que les fortes ventes de pilules, avec des consommateurs apparemment prêts à payer de leur poche, offraient "une lueur d'espoir".

Le lancement du Wegovy de Novo en juin 2021 a déclenché une explosion de la demande de médicaments contre l'obésité et une croissance fulgurante pour l'entreprise danoise. En 2024, elle était la société cotée en bourse la plus précieuse d'Europe, avec une valeur de 600 milliards de dollars. À la clôture du marché mardi, cette valeur est tombée à 259 milliards de dollars. (1 $ = 0,8455 euro)