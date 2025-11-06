Le fabricant de viagra Viatris dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une forte demande de médicaments de marque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de médicaments Viatris

VTRS.O a dépassé les estimations de bénéfices et de revenus du troisième trimestre jeudi, grâce à une forte demande pour ses médicaments de marque en Chine et dans les marchés émergents.

La société a également relevé ses prévisions pour 2025, ce qui, selon la directrice financière Doretta Mistras, s'explique principalement par les avantages liés aux taux de change et aux rachats d'actions.

En août, le fabricant de médicaments avait déclaré qu'il s'attendait à ce que la croissance en Chine, stimulée par de nouveaux produits tels que Yupelri pour le poumon du fumeur et Breyna pour l'asthme, reste positive cette année.

La société - formée après la fusion de Mylan et de l'activité Upjohn de Pfizer PFE.N en 2020 - a déclaré des revenus de 3,76 milliards de dollars pour le troisième trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 3,61 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a enregistré un bénéfice ajusté de 67 cents par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 62 cents.

Le chiffre d'affaires de son activité de médicaments génériques, qui a chuté de 5 % pour atteindre 1,31 milliard de dollars, a continué à souffrir de la restriction imposée par l'autorité américaine de réglementation des médicaments sur les importations de certains produits fabriqués dans l'usine de Viatris à Indore, en Inde, à la suite d'une violation des exigences fédérales.

Viatris prévoit désormais un bénéfice annuel compris entre 2,25 et 2,35 dollars par action, contre 2,16 à 2,30 dollars précédemment.

Il s'attend également à des recettes de 13,90 à 14,30 milliards de dollars en 2025, ce qui est supérieur à ses prévisions antérieures de 13,50 à 14 milliards de dollars.

Le fabricant de médicaments a également déclaré que son examen en cours, lancé en février, a mis en évidence des possibilités de réduction des coûts dans les domaines de la recherche et du développement et de la chaîne d'approvisionnement, entre autres fonctions.