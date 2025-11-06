 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 004,64
-0,86%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le fabricant de viagra Viatris dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une forte demande de médicaments de marque
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 14:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de médicaments Viatris

VTRS.O a dépassé les estimations de bénéfices et de revenus du troisième trimestre jeudi, grâce à une forte demande pour ses médicaments de marque en Chine et dans les marchés émergents.

La société a également relevé ses prévisions pour 2025, ce qui, selon la directrice financière Doretta Mistras, s'explique principalement par les avantages liés aux taux de change et aux rachats d'actions.

En août, le fabricant de médicaments avait déclaré qu'il s'attendait à ce que la croissance en Chine, stimulée par de nouveaux produits tels que Yupelri pour le poumon du fumeur et Breyna pour l'asthme, reste positive cette année.

La société - formée après la fusion de Mylan et de l'activité Upjohn de Pfizer PFE.N en 2020 - a déclaré des revenus de 3,76 milliards de dollars pour le troisième trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 3,61 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a enregistré un bénéfice ajusté de 67 cents par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 62 cents.

Le chiffre d'affaires de son activité de médicaments génériques, qui a chuté de 5 % pour atteindre 1,31 milliard de dollars, a continué à souffrir de la restriction imposée par l'autorité américaine de réglementation des médicaments sur les importations de certains produits fabriqués dans l'usine de Viatris à Indore, en Inde, à la suite d'une violation des exigences fédérales.

Viatris prévoit désormais un bénéfice annuel compris entre 2,25 et 2,35 dollars par action, contre 2,16 à 2,30 dollars précédemment.

Il s'attend également à des recettes de 13,90 à 14,30 milliards de dollars en 2025, ce qui est supérieur à ses prévisions antérieures de 13,50 à 14 milliards de dollars.

Le fabricant de médicaments a également déclaré que son examen en cours, lancé en février, a mis en évidence des possibilités de réduction des coûts dans les domaines de la recherche et du développement et de la chaîne d'approvisionnement, entre autres fonctions.

Valeurs associées

PFIZER
24,635 USD NYSE 0,00%
VIATRIS
10,7500 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Festival international de la créativité Cannes Lions à Cannes
    WBD: CA au T3 inférieur aux attentes, scission ou vente à l'horizon
    information fournie par Reuters 06.11.2025 15:12 

    Warner Bros Discovery a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, pénalisé par la croissance modeste de son activité de streaming et un déclin persistant de son activité de télévision câblée. Le conglomérat médiatique a enregistré ... Lire la suite

  • Trump dit qu'il "va s'occuper" de New York après la victoire de Mamdani
    Trump dit qu'il "va s'occuper" de New York après la victoire de Mamdani
    information fournie par AFP Video 06.11.2025 15:01 

    Donald Trump a dit mercredi qu'il "allait s'occuper" de New York après que le socialiste Zohran Mamdani a remporté la mairie de la ville, une victoire qui, selon le président américain, porte atteinte à la "souveraineté" du pays.

  • Paris: Shein accueille ses premiers clients au BHV
    Paris: Shein accueille ses premiers clients au BHV
    information fournie par AFP Video 06.11.2025 15:01 

    Attirés par le "buzz" ou la promesse de prix bas, les clients se sont pressés mercredi au BHV à Paris, en dépit des polémiques, pour explorer le premier magasin physique au monde ouvert par Shein.

  • La drag queen Florence Konstantina Delight se prépare avant de monter sur scène dans l'une des boîtes de nuit LGBT+ d'Istanbul, le 1er novembre 2025 en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )
    "Cette loi joue avec nos vies": nouvelle menace sur les LGBT+ en Turquie
    information fournie par AFP 06.11.2025 15:00 

    "Si cette loi passe, elle menacera notre existence". Devant son miroir, Florence, qui s'apprête à entrer en scène dans un club d'Istanbul, redoute un nouveau coup porté à la communauté LGBT+ en Turquie. Un projet d'amendement au code pénal, proposé par le gouvernement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank