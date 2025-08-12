Le fabricant de vêtements de sport On Holding relève ses prévisions de ventes, les promotions stimulant la demande

On augmente les prix de 10 % sur certains produits en juillet

L'entreprise est confrontée à des droits de douane de 40 % sur les importations en provenance du Viêt Nam

Annonce un chiffre d'affaires supérieur à celui du T2, mais une perte du bénéfice ajusté en raison de l'affaiblissement du dollar

On Holding ONON.N a relevé ses prévisions de ventes annuelles mardi, l'accent mis sur la promotion de la marque ayant stimulé la demande pour ses vêtements et chaussures axés sur le sport, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 14 % dans les échanges de pré-marché.

La société suisse a pris des parts de marché aux Etats-Unis à ses rivaux, notamment Adidas ADSGn.DE et Nike NKE.N , en ciblant des clients plus jeunes par le biais de collaborations très médiatisées et d'innovations de produits.

"Nous sommes très clairs, nous voulons être la marque la plus haut de gamme, et à ce titre, nous devrons également être à la pointe de la tarification sur la position haut de gamme", a déclaré le directeur général Martin Hoffmann à Reuters.

L'entreprise soutenue par Roger Federer a augmenté ses prix d'environ 10 dollars en juillet, principalement sur des produits axés sur le style de vie.

"Mais maintenant, pour le reste de l'année, nous n'avons pas besoin d'augmenter les prix", a ajouté Martin Hoffmann, alors que l'entreprise est confrontée à des droits de douane de 40 % sur les produits importés du Viêt Nam, un pays source clé pour ses produits.

"L'élan évident de la marque par rapport à ses pairs et le fait que le canal DTC (direct-to-consumer), plus rentable et mieux contrôlé par l'entreprise, soit le moteur de la performance", a déclaré Dylan Carden, analyste chez William Blair, dans une note.

L'entreprise a également stimulé ses ventes directes en étendant sa présence au détail par le biais de magasins physiques ainsi que de son site web et de son application afin d'aider à stimuler les ventes à prix plein.

On Holding a récemment lancé les nouvelles chaussures Cloudsurfer Max et Cloudboom Max, et a conclu des partenariats avec l'actrice Zendaya et la musicienne FKA Twigs.

La société prévoit un chiffre d'affaires net annuel d'au moins 2,91 milliards de francs suisses (3,60 milliards de dollars), supérieur à ses prévisions précédentes d'au moins 2,86 milliards de francs suisses.

L'entreprise prévoit une marge de bénéfice annuel ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement comprise entre 17% et 17,5%, par rapport à ses prévisions précédentes de 16,5% à 17,5%.

Les ventes ont augmenté de 32% pour atteindre 749,2 millions de francs suisses au deuxième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 705,3 millions de francs suisses, selon les données compilées par LSEG.

Cependant, On Holding a affiché une perte ajustée par action de 0,09 CHF, en raison d'un dollar plus faible. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 0,21 CHF.

(1 dollar = 0,8093 franc suisse)