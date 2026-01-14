Le fabricant de véhicules électriques Rivian chute après qu'UBS a rétrogradé l'action à « vendre »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Rivian Automotive RIVN.O chutent de 2,9 % à 18,30 $ en pré-marché

** UBS rétrograde l'action de "neutre" à "vendre"

** Elle relève son objectif de cours (PT) à 15 $ contre 13 $, ce qui représente toujours une baisse de 20,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La note moyenne de 29 analystes est "hold"; le PT médian est de 16,05 $ - données compilées par LSEG

** RIVN a gagné 48,2% en 2025