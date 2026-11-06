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Le fabricant de Tasers Axon plonge après des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre et la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 16:16

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions d' AXON.O , de la société Axon Enterprise spécialisée dans les technologies de sécurité publique, ont chuté de 16,2 % à 320,58 dollars et ont enregistré vendredi la plus forte baisse de l'indice S&P 500 après la publication de résultats trimestriels décevants

** AXON atteint son plus bas niveau depuis août 2024; le titre est en passe d'enregistrer sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis février 2025

** Le fabricant de Tasers a publié jeudi soir un chiffre d’affaires de 909 millions de dollars pour le troisième trimestre, en hausse de 28 % en glissement annuel, mais inférieur à l’estimation de LSEG de 937,6 millions de dollars; le BPA ajusté du trimestre, à 1,72 dollar, est en deçà des prévisions moyennes des analystes, qui s’élevaient à 1,88 dollar

** La société a également annoncé avoir porté sa participation dans Skydio, fabricant de drones de sécurité autonomes, à 37 % grâce à un investissement de 1,2 milliard de dollars

** Elle table désormais sur un chiffre d’affaires annuel pour 2026 compris entre environ 3,61 et 3,63 milliards de dollars, soit une croissance annuelle de 30 %, mais en baisse par rapport aux prévisions antérieures de 32 % à 34 %, en raison du report à 2027 de trois déploiements du programme fédéral « Dedrone » totalisant environ 130 millions de dollars

** Au moins cinq sociétés de courtage ont revu à la baisse leurs objectifs de cours en réaction à ce rapport: UBS passe de 470 à 380 dollars, le plus bas de Wall Street selon LSEG; JP Morgan abaisse son objectif de 755 à 610 dollars, tandis que TD Cowen le réduit de 800 à 650 dollars

** La recommandation moyenne de 22 analystes est “acheter”; le cours cible médian de 575 dollars est en baisse par rapport aux 700 dollars d’il y a un mois

** Suite à cette baisse, AXON affiche une perte d’environ 44 % depuis le début de l’année, sous-performant nettement la hausse de 5 % de l’indice S&P 500 Industrials .SPLRCI et celle d’environ 8 % de l’indice SPX

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2026 à 16:16:33.

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