Le fabricant de sauce Cholula McCormick prévoit un bénéfice annuel faible en raison des tarifs douaniers et de la hausse des coûts des intrants

Le fabricant de sauces piquantes McCormick MKC.N a prévu jeudi un bénéfice pour l'exercice 2026 inférieur aux estimations des analystes, en raison d'une faible demande pour ses épices et condiments due à des dépenses de consommation sous pression et à une concurrence acharnée.

Les actions de la société basée à Hunt Valley, dans le Maryland, qui a également manqué les estimations de bénéfices du quatrième trimestre, étaient en baisse d'environ 5% dans les échanges de pré-marché.

Les dépenses des consommateurs américains ont été mises sous pression en raison de l'inflation persistante et de l'incertitude liée aux politiques volatiles de l'administration Trump, ce qui les rend soucieux de leur budget et à la recherche d'options moins chères.

L'évolution de la préférence des consommateurs pour des options plus saines dans le cadre du mouvement "Make America Healthy Again" et l'adoption accrue de GLP-1 ou de médicaments pour la perte de poids constituent des risques supplémentaires pour la demande d'aliments emballés.

La société s'attend à ce que le bénéfice annuel ajusté augmente de 2 à 5 %, ce qui est inférieur aux estimations qui tablaient sur une hausse d'environ 7 %. Cela se traduit par une hausse de 3,05 à 3,13 dollars par action pour l'année, contre des estimations de 3,22 dollars par action pour les analystes, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 86 cents par action pour le trimestre clos le 30 novembre, contre des estimations de 88 cents par action.

Le chiffre d'affaires net de 1,85 milliard de dollars est conforme aux attentes.