 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fabricant de sauce Cholula McCormick prévoit un bénéfice annuel faible en raison des tarifs douaniers et de la hausse des coûts des intrants
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 12:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les actions, le contexte dans les paragraphes 3-4, les détails dans le paragraphe 6)

Le fabricant de sauces piquantes McCormick MKC.N a prévu jeudi un bénéfice pour l'exercice 2026 inférieur aux estimations des analystes, en raison d'une faible demande pour ses épices et condiments due à des dépenses de consommation sous pression et à une concurrence acharnée.

Les actions de la société basée à Hunt Valley, dans le Maryland, qui a également manqué les estimations de bénéfices du quatrième trimestre, étaient en baisse d'environ 5% dans les échanges de pré-marché.

Les dépenses des consommateurs américains ont été mises sous pression en raison de l'inflation persistante et de l'incertitude liée aux politiques volatiles de l'administration Trump, ce qui les rend soucieux de leur budget et à la recherche d'options moins chères.

L'évolution de la préférence des consommateurs pour des options plus saines dans le cadre du mouvement "Make America Healthy Again" et l'adoption accrue de GLP-1 ou de médicaments pour la perte de poids constituent des risques supplémentaires pour la demande d'aliments emballés.

La société s'attend à ce que le bénéfice annuel ajusté augmente de 2 à 5 %, ce qui est inférieur aux estimations qui tablaient sur une hausse d'environ 7 %. Cela se traduit par une hausse de 3,05 à 3,13 dollars par action pour l'année, contre des estimations de 3,22 dollars par action pour les analystes, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 86 cents par action pour le trimestre clos le 30 novembre, contre des estimations de 88 cents par action.

Le chiffre d'affaires net de 1,85 milliard de dollars est conforme aux attentes.

Valeurs associées

MCCORMIC NON VTG
66,545 USD NYSE -1,88%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Fabrication d'un winglet dans une des usines du groupe (crédit : FACC Bartsch)
    FACC, un sous-traitant aéronautique autrichien à découvrir…
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 22.01.2026 13:40 

    La performance des actions du secteur de la défense a été volatile depuis plusieurs semaines. Après une phase de très forte hausse en première partie de l'année 2025, les cours des actions du secteur se sont stabilisés, voire ont parfois fortement corrigé au gré ... Lire la suite

  • La ligne de train R1 hors service à Premia de Mar
    Espagne: Un train percute une grue, plusieurs blessés selon TVE
    information fournie par Reuters 22.01.2026 13:39 

    Un train a percuté une grue ‍de construction dans la ville de Carthagène, dans le sud-est de ‌l'Espagne, faisant plusieurs blessés dont un sérieusement, a rapporté jeudi la ​télévision espagnole TVE. Cet incident intervient ⁠alors que le principal syndicat espagnol ... Lire la suite

  • ( AFP / DANIEL ROLAND )
    Bourses : Deutsche Börse rachète Allfunds, en phase avec les priorités de Merz
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.01.2026 13:30 

    Deutsche Börse va acquérir la plateforme de fonds d'investissements Allfunds pour 5,3 milliards d'euros, confortant sa position de groupe intégré au service des marchés financiers européens, dans la lignée des priorités affichées par le chancelier Merz. L'opérateur ... Lire la suite

  • Le président du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP), Tarique Rahman, salue ses soutiens depuis un véhicule avant le marathon électoral, à Sylhet, le 21 janvier 2026 ( AFP / Munir UZ ZAMAN )
    Au Bangladesh, coup d'envoi de la campagne pour les législatives de février
    information fournie par AFP 22.01.2026 13:24 

    Les principaux partis politiques du Bangladesh ont donné jeudi le coup d'envoi de leur campagne pour les législatives du 12 février et déroulé leurs premières promesses, un an et demi après les émeutes meurtrières ayant précipité la chute de l'ex-Première ministre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank