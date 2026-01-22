Le fabricant de sauce Cholula McCormick prévoit un bénéfice annuel faible en raison des tarifs douaniens et de la hausse des coûts des intrants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le commentaire du directeur général au paragraphe 5, les détails aux paragraphes 10-12, le contexte aux paragraphes 4,7)

Le fabricant de sauces piquantes McCormick MKC.N a prévu jeudi un bénéfice pour l'exercice 2026 inférieur aux estimations des analystes, alors que la hausse des coûts liés aux tarifs douaniens et aux matières premières comprime les marges dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

Les actions de la société, qui a également manqué les estimations de bénéfices du quatrième trimestre, étaient en baisse d'environ 5% dans les échanges de pré-marché.

L'inflation persistante et l'incertitude due aux politiques volatiles de l'administration Trump ont rendu les consommateurs américains soucieux de leur budget, ce qui les pousse à rechercher des options moins chères, posant un défi à la demande d'aliments emballés.

La marge du fabricant de sauce piquante Cholula a été mise sous pression par la hausse des coûts des matières premières, les tarifs douaniens et les investissements dans les installations de production et le marketing de la marque.

"La dynamique du commerce mondial continue de créer des vents contraires et nous sommes confrontés à des coûts élevés pour l'année", a déclaré le directeur général Brendan Foley dans un communiqué.

Les préférences des consommateurs ont également été influencées par des options plus saines dans le cadre du mouvement "Make America Healthy Again", et par l'adoption accrue de GLP-1 ou de médicaments amaigrissants.

L'acquisition par McCormick d'une participation majoritaire dans McCormick de Mexico, dans le cadre de son expansion derrière la marque de sauce piquante Cholula, a élargi la portée mondiale de l'entreprise tout en augmentant son exposition aux risques tarifaires.

La société s'attend à ce que son bénéfice annuel ajusté augmente de 2 à 5 %, ce qui est inférieur aux estimations qui tablaient sur une hausse d'environ 7 %. Cela correspond à un bénéfice compris entre 3,05 et 3,13 dollars par action pour l'année, contre des estimations de 3,22 dollars par action pour les analystes, selon les données compilées par LSEG.

La société basée à Hunt Valley, dans le Maryland, a déclaré un bénéfice ajusté de 86 cents par action pour le trimestre clos le 30 novembre, contre des estimations de 88 cents par action.

La société a également signalé une baisse de la marge brute ajustée de 120 points de base.

Le chiffre d'affaires net a augmenté de 3 % pour atteindre 1,85 milliard de dollars, ce qui est conforme aux attentes.

Pour l'ensemble de l'année 2026, McCormick prévoit une croissance des ventes de 12 % à 16 % à taux de change constants, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 7,5 %.