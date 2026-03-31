Le fabricant de sauce Cholula McCormick dépasse ses estimations de ventes trimestrielles grâce à une demande soutenue

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McCormick MKC.N , qui est en pourparlers avancés avec Unilever ULVR.L pour acquérir son activité alimentaire, a battu les estimations de ventes du premier trimestre mardi, aidé par une demande résistante pour ses assaisonnements et condiments.

Les consommateurs soucieux du rapport qualité-prix préfèrent de plus en plus cuisiner à la maison plutôt que de sortir au restaurant, ce qui stimule la demande pour les épices et les condiments de McCormick.

* Les actions de la société basée à Hunt Valley, dans le Maryland, étaient en hausse de 4 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

* La société est en pourparlers avancés avec Unilever

ULVR.L au sujet d'un accord potentiel sur les activités alimentaires de la société britannique, ce qui pourrait créer une société de 60 milliards de dollars.

* McCormick a bénéficié de ses dépenses en marketing de marque ainsi que de ses investissements dans la technologie et l'innovation.

* Le fabricant d'épices a augmenté ses prix pour accroître ses marges afin de compenser les coûts tarifaires plus élevés que prévu, la moitié des droits de douane supplémentaires sur les produits McCormick étant encore en place, a déclaré la société au dernier trimestre.

* L'entreprise s'approvisionne en matières premières les plus importantes, notamment en poivre et en diverses épices et herbes, dans des pays autres que les États-Unis.

* Elle a déclaré un chiffre d'affaires de 1,87 milliard de dollars au premier trimestre, contre des estimations de 1,79 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Les volumes totaux ont baissé de 0,7 %, tandis que les prix ont augmenté de 1,9 % pour les trois mois se terminant le 28 février.

* Le bénéfice trimestriel ajusté de 66 cents par action a battu les estimations de 59 cents.

* McCormick, comme son homologue General Mills

GIS.N , a également réaffirmé ses objectifs annuels.