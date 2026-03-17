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Le fabricant de puces Qualcomm dévoile un programme de rachat d'actions de 20 milliards de dollars
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 14:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2, détails dans l'ensemble du document)

Le concepteur de puces pour smartphones Qualcomm QCOM.O a dévoilé mardi un programme de rachat d'actions de 20 milliards de dollars, en plus de son autorisation de rachat d'actions existante de 2,1 milliards de dollars.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 2 % dans les échanges avant bourse.

Qualcomm augmente également son dividende trimestriel en espèces de plus de 3 %, passant de 89 à 92 cents par action, a déclaré la société.

"Nous restons concentrés sur le rendement pour les actionnaires et sur la mise en œuvre de nos opportunités de diversification", a déclaré le directeur général Cristiano Amon.

Dividendes

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QUALCOMM
129,3900 USD NASDAQ 0,00%
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