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Le fabricant de puces d'IA Cerebras vise à lever 3,5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 12:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

Cerebras Systems, concurrent de Nvidia qui fabrique des puces destinées aux tâches d'intelligence artificielle, vise à lever 3,5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

Basée à Sunnyvale, en Californie, Cerebras vise à vendre 28 millions d'actions lors de cette introduction en bourse, à un prix compris entre 115 et 125 dollars par action, dans le cadre de sa deuxième tentative d'entrer en bourse après avoir retiré son dossier d'introduction en bourse en octobre dernier.

La société est connue pour ses puces wafer-scale engine, conçues pour accélérer l'entraînement et l'inférence de grands modèles d'IA, ce qui la place en concurrence directe avec Nvidia et d'autres entreprises de matériel d'IA.

L'essor de l'adoption de l'IA a entraîné une forte hausse de la demande en puces haute performance nécessaires à l'entraînement et à l'exécution de modèles complexes, faisant des semi-conducteurs un goulot d'étranglement majeur dans la chaîne d'approvisionnement technologique.

Alors que les entreprises se précipitent pour développer des infrastructures d'IA telles que des centres de données et des services cloud, les fabricants de puces se sont imposés comme parmi les principaux bénéficiaires, Nvidia en tête, le fort intérêt des investisseurs faisant grimper les valorisations dans l'ensemble du secteur.

Le chiffre d'affaires de Cerebras a atteint 510 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre, contre 290,3 millions de dollars un an plus tôt. La société a également annoncé un bénéfice de 1,38 dollar par action, un revirement par rapport à la perte de 9,90 dollars par action enregistrée un an plus tôt.

Morgan Stanley, Citigroup, Barclays et UBS sont les chefs de file de l'opération.

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