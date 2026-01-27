Le fabricant de puces analogiques Texas Instruments prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2, de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble de l'article)

Texas Instruments TXN.O a annoncé mardi un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, signalant une reprise de la demande pour ses puces analogiques à la suite d'un effondrement prolongé du marché.

Les actions de la société ont augmenté de près de 5 % dans les échanges prolongés.

Après une chute de plus de 7 % en 2025, les actions de TI ont augmenté de plus de 13 % depuis le début de l'année, les investisseurs espérant que les signes d'une surabondance de l'offre analogique qui dure depuis des années s'atténuent après que des achats excessifs lors de la pandémie ont entraîné des niveaux de stocks élevés chez les clients.

La société est la première des grands fabricants de puces américains à publier ses résultats pour le trimestre de septembre, ce qui fait que ses résultats sont suivis de près. Texas Instruments est également considéré comme un indicateur de la demande dans divers secteurs, étant donné l'utilisation généralisée de ses puces.

Texas Instruments prévoit un chiffre d'affaires compris entre 4,32 et 4,68 milliards de dollars pour le premier trimestre, contre une estimation de 4,42 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'incertitude entourant les tarifs douaniers globaux du président américain Donald Trump avait également assombri les perspectives de l'industrie des semi-conducteurs.

Au début du mois de janvier, M. Trump a imposé des droits de douane de 25 % sur certaines puces d'intelligence artificielle, mais ces droits ne s'appliquent pas aux puces et aux dispositifs dérivés importés pour les centres de données américains, les startups, les applications grand public autres que les centres de données et les applications industrielles civiles autres que les centres de données.

Les analystes de Stifel ont déclaré avant la publication des résultats que la confusion qui règne autour des droits de douane sur les puces analogiques et l'incertitude géopolitique restaient des obstacles importants pour TI.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 4,42 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, ce qui est inférieur aux estimations de 4,44 milliards de dollars.