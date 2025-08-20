Le fabricant de médicaments Novo Nordisk gèle les embauches pour les emplois non critiques

Le fabricant de Wegovy Novo Nordisk NOVOb.CO a mis en place un gel des embauches au niveau mondial pour les postes qui ne sont pas essentiels à son activité, a déclaré la société mercredi.

La société doit faire face à la concurrence de versions copiées de son médicament à succès contre l'obésité Wegovy cette année et pourrait être confrontée à des licenciements alors qu'elle lutte contre la pression croissante de son principal rival Eli Lilly .

"Nous avons actuellement un gel des embauches dans les domaines non critiques pour l'entreprise", a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courrier électronique, sans donner plus de détails. En juillet, les investisseurs ont effacé 70 milliards de dollars de la valeur boursière du fabricant de médicaments, après que Novo - qui est devenue la société cotée en bourse la plus précieuse d'Europe après le lancement de Wegovy en 2021 - a émis un avertissement sur les bénéfices et nommé un vétéran de l'entreprise comme nouveau directeur général.

Le nouveau directeur général, Mike Doustdar, qui a pris ses fonctions le 7 août, a déclaré à la chaîne danoise TV2 , lors de son premier jour de travail, qu'il chercherait à réduire les coûts dans l'ensemble de l'entreprise et qu'il envisagerait également des licenciements.

