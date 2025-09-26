Le fabricant de jeux vidéo EA est en pourparlers avancés en vue d'une privatisation pour une valorisation d'environ 50 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute un contexte) par Milana Vinn

Electronic Arts EA.O , l'éditeur de jeux vidéo à l'origine de titres tels que "FC" et "Battlefield", est en pourparlers avancés en vue d'une privatisation pour une valorisation d'environ 50 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier.

Un groupe d'investisseurs comprenant la société de capital-investissement Silver Lake, le Fonds public d'investissement (PIF) d'Arabie saoudite et la société Affinity Partners de Jared Kushner pourrait dévoiler un accord pour l'éditeur dès la semaine prochaine, ont déclaré les sources vendredi. Si l'opération se concrétise, il s'agirait du plus important rachat d'entreprise par endettement de l'histoire.

Les actions d'EA ont augmenté de plus de 15 % dans les échanges de l'après-midi.

L'industrie des jeux vidéo est aux prises avec des coûts de développement qui montent en flèche et une concurrence qui s'intensifie, tout en essayant de répondre aux attentes élevées des fans dans un contexte de baisse généralisée des dépenses de consommation discrétionnaire.

EA, dont la capitalisation boursière dépasse les 42 milliards de dollars, avait prévu en juillet des réservations nettes trimestrielles inférieures aux attentes de Wall Street.

Mais la société mise sur "Battlefield 6", le dernier opus de son célèbre jeu de tir, pour augmenter ses réservations et concurrencer la franchise "Call of Duty" d'Activision Blizzard. Battlefield 6, dont le lancement est prévu au cours de l'exercice fiscal actuel d'EA, devrait se vendre à des millions d'exemplaires.

Les opérations de fusions-acquisitions de grandes capitalisations rebondissent également en 2025, car la confiance des conseils d'administration, la logique de consolidation et les capitaux moins chers s'alignent de nouveau.

Le président de Goldman Sachs, John Waldron, a déclaré en début de semaine que les directeurs généraux et les conseils d'administration de "sortaient du lot" après une accalmie de deux ans, les mégadeals américaines menant la charge et les baisses de taux attendues de la Fed réduisant le coût du capital, des conditions qui facilitent la recherche d'échelle, de synergies et de repositionnement stratégique par le biais de fusions plutôt que par le seul investissement organique.

EA, Affinity Partners et PIF n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. Silver Lake s'est refusé à tout commentaire.

L'éditeur avait lancé "College Football 26" en juillet, espérant surfer sur le succès de l'édition de l'an dernier, devenue l'une des meilleures ventes de 2024.

Le Wall Street Journal a été le premier à faire état des négociations plus tôt dans la journée de vendredi.

Silver Lake est connu depuis longtemps pour ses rachats d'entreprises technologiques majeures et est l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement axées sur la technologie. Elle a récemment acquis une participation majoritaire dans Altera d'Intel INTC.O pour 4,46 milliards de dollars.

Parallèlement, le PIF, dans le cadre de la stratégie saoudienne "Vision 2030", s'est diversifié au-delà du pétrole, avec d'importants investissements dans les jeux et autres sports, entre autres secteurs.

Affinity Partners, fondé par Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump, bénéficie d'investissements provenant de fonds en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis.