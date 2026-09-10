Le fabricant de drones AeroVironment en hausse après avoir publié des résultats du premier trimestre supérieurs aux prévisions

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10 septembre - ** L'action du fabricant de drones AeroVironment AVAV.O progresse de 5,8% à 149 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 59 cents au premier trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 25 cents, selon les données compilées par LSEG

** AeroVironment attribue ces résultats à la hausse des ventes de produits et à l'augmentation du chiffre d'affaires des services

** AeroVironment annonce un chiffre d’affaires de 480,5 millions de dollars au premier trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 456,2 millions de dollars

** La société réaffirme ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'exercice 2027

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 41,8% depuis le début de l’année et s’apprête à enregistrer une perte annuelle après quatre années consécutives de hausse