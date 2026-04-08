Le fabricant de distributeurs automatiques de billets Diebold Nixdorf atteint un niveau record sur la liste des petites capitalisations de l'indice S&P

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Les actions du fournisseur de guichets automatiques Diebold Nixdorf DBD.N ont bondi de 9,9 % pour atteindre un niveau record de 85,99 dollars au début du mercredi, avant de rejoindre l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY le vendredi ** Diebold remplacera Sealed Air Corp SEE.N dans l'indice SPCY à partir du 10 avril, a annoncé S&P Dow Jones Indices à l'adresse en fin de journée mardi ** La société d'emballage Sealed Air est en cours d'acquisition par la société de capital-investissement Clayton, Dubilier & Rice dans le cadre d'une transaction de 10 milliards de dollars qui devrait être finalisée le 9 avril

** Diebold, basée dans l'Ohio, a ~34,8 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière actuelle d'environ 3 milliards de dollars

** Les actions de DBD ont récemment augmenté de 5,8 % à 82,82 $. L'action dépasse le précédent record intrajournalier de 84,46 $ atteint le 26 février

** Avec ce mouvement sur la séance, l'action est en hausse de 22% depuis le début de l'année et a plus que doublé au cours des 12 derniers mois

** 1 analyste considère le titre comme un "achat fort", 2 autres le considèrent comme un "achat" avec des prévisions de 90 $, 100 $ et 100 $, selon LSEG