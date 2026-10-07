Le fabricant de dispositifs médicaux Centinel Spine annonce une hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en Bourse aux États-Unis

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Le fabricant de dispositifs médicaux Centinel Spine a annoncé une hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en Bourse déposé mercredi.

Ce dossier intervient dans un contexte d'incertitude pour le marché des introductions en Bourse cet automne, la hausse des rendements obligataires et la persistance de taux d'intérêt élevés ayant freiné l'enthousiasme des investisseurs et poussé plusieurs grandes entreprises à reporter leur introduction en Bourse.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La société, basée à West Chester, en Pennsylvanie, a enregistré un résultat net de 10,2 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 85,2 millions de dollars au cours du semestre clos le 30 juin, contre une perte nette de 503.000 dollars pour un chiffre d'affaires de 60,1 millions de dollars un an plus tôt.

* Centinel Spine développe des disques de remplacement conçus pour préserver la mobilité des colonnes cervicale et lombaire, offrant ainsi une alternative à l’arthrodèse, qui élimine définitivement tout mouvement au niveau traité.

* Sa plateforme “prodisc” a été utilisée dans plus de 300.000 implantations à travers le monde et s’appuie sur plus de 590 articles cliniques évalués par des pairs, selon la société.

* Au 30 juin, le réseau commercial américain de la société comptait 48 professionnels de la gestion des ventes et du soutien clinique, ainsi que plus de 400 distributeurs.

* Centinel Spine prévoit d’utiliser le produit de l’offre pour rembourser sa dette et investir dans son infrastructure commerciale, ses programmes de sensibilisation des patients, ses essais cliniques, etc.

* Morgan Stanley, Goldman Sachs, Piper Sandler, Canaccord Genuity et BTIG assurent la prise ferme de l’offre.

* La société prévoit de coter ses actions à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole “CNTL”.