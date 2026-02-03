 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fabricant de canettes en aluminium Ball Corp dépasse ses estimations pour le quatrième trimestre grâce à une forte demande
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 14:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'emballage en aluminium Ball Corp BALL.N a dépassé les estimations des analystes pour les ventes et les bénéfices du quatrième trimestre mardi, aidée par une forte demande pour ses gobelets et bouteilles recyclables de la part des fabricants de biens de consommation.

Ball Corp, qui fournit des emballages à de grandes entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons en Amérique du Nord, y compris le fabricant de conserves Del Monte, a également prévu une croissance de ses bénéfices de plus de 10 % en 2026. Ses actions ont augmenté d'environ 3 % dans les échanges avant bourse.

Alors que les consommateurs sont aux prises avec des pressions inflationnistes, nombre d'entre eux se tournent vers des repas plus abordables préparés à la maison, ce qui stimule la demande d'aliments en conserve et soutient les ventes d'emballages d'entreprises telles que Ball Corp.

Dans le même temps, Ball Corp continue de bénéficier des tendances croissantes en matière de développement durable, ses gobelets et bouteilles en aluminium étant de plus en plus prisés par les consommateurs à la recherche d'alternatives écologiques au plastique et à l'acier revêtu d'une couche d'étain.

La société a fait état d'une augmentation de 6 % des expéditions mondiales d'emballages en aluminium au cours du trimestre, contre une hausse de 3,9 % au cours des trois mois précédents.

Ses ventes d'emballages pour boissons en Amérique du Nord et en Amérique centrale se sont élevées à 1,57 milliard de dollars, contre 1,29 milliard de dollars l'année précédente.

Ball Corp a déclaré en novembre que l'impact direct des droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium restait gérable , grâce à une stratégie d'approvisionnement local.

En décembre, la société a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans l'activité de fabrication de canettes de boissons de Benepack en Europe pour environ 184 millions d'euros, dans le but de renforcer sa présence régionale.

Ball Corp a annoncé un chiffre d'affaires net de 3,35 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 3,11 milliards de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 91 cents par action au cours du trimestre clos le 31 décembre, supérieur à l'estimation de 89 cents.

(1 dollar = 0,8478 euro)

Valeurs associées

BALL
56,720 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente du CIO Kirsty Coventry a présidé lundi la 145e session de l'organisation du CIO. ( AFP / Daniel MUÑOZ )
    "Concentrons-nous" sur le sport, cap fixé par Coventry au CIO
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:39 

    Sept mois après avoir pris les rênes du Comité international olympique, Kirsty Coventry lui a fixé mardi un premier cap: se "concentrer" sur le sport, donc sur l'avenir des Jeux, le plus loin possible de la politique. "Nous ne pouvons pas être tout pour tout le ... Lire la suite

  • Des Palestiniens de Gaza rentrant d'Egypte descendent d'un bus à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 2 février 2026 ( AFP / Bashar Taleb )
    Emus aux larmes, de premiers Palestiniens de Gaza rentrent d'Egypte
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:15 

    En larmes, ils étreignent longuement leurs proches, se fraient un chemin dans la cohue: une dizaine de Palestiniens ont regagné la bande de Gaza en ruines, après la réouverture très limitée du poste-frontière de Rafah avec l'Egypte. La joie se mêle à l'émotion ... Lire la suite

  • Marius Borg Høiby, le fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, le 16 juin 2022 à Oslo ( NTB / Håkon Mosvold Larsen )
    Norvège: jugé pour viols, le fils de la princesse Mette-Marit plaide non coupable
    information fournie par AFP 03.02.2026 14:14 

    Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, a plaidé non coupable des accusations de viols mardi au premier jour d'un procès retentissant qui plonge la famille royale dans l'embarras. Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère ... Lire la suite

  • Kevin Thozet, Membre du comité dinvestissement de Carmignac. (Crédits: DR)
    BCE : statu quo attendu et euros sous surveillance
    information fournie par Carmignac 03.02.2026 14:12 

    par Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac Dans la continuité de l'orientation adoptée depuis le second semestre 2025, la Banque centrale européenne devrait laisser ses taux directeurs inchangés lors de sa réunion du 5 février, avec un taux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank