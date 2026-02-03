Le fabricant de canettes en aluminium Ball Corp dépasse ses estimations pour le quatrième trimestre grâce à une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'emballage en aluminium Ball Corp BALL.N a dépassé les estimations des analystes pour les ventes et les bénéfices du quatrième trimestre mardi, aidée par une forte demande pour ses gobelets et bouteilles recyclables de la part des fabricants de biens de consommation.

Ball Corp, qui fournit des emballages à de grandes entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons en Amérique du Nord, y compris le fabricant de conserves Del Monte, a également prévu une croissance de ses bénéfices de plus de 10 % en 2026. Ses actions ont augmenté d'environ 3 % dans les échanges avant bourse.

Alors que les consommateurs sont aux prises avec des pressions inflationnistes, nombre d'entre eux se tournent vers des repas plus abordables préparés à la maison, ce qui stimule la demande d'aliments en conserve et soutient les ventes d'emballages d'entreprises telles que Ball Corp.

Dans le même temps, Ball Corp continue de bénéficier des tendances croissantes en matière de développement durable, ses gobelets et bouteilles en aluminium étant de plus en plus prisés par les consommateurs à la recherche d'alternatives écologiques au plastique et à l'acier revêtu d'une couche d'étain.

La société a fait état d'une augmentation de 6 % des expéditions mondiales d'emballages en aluminium au cours du trimestre, contre une hausse de 3,9 % au cours des trois mois précédents.

Ses ventes d'emballages pour boissons en Amérique du Nord et en Amérique centrale se sont élevées à 1,57 milliard de dollars, contre 1,29 milliard de dollars l'année précédente.

Ball Corp a déclaré en novembre que l'impact direct des droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium restait gérable , grâce à une stratégie d'approvisionnement local.

En décembre, la société a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans l'activité de fabrication de canettes de boissons de Benepack en Europe pour environ 184 millions d'euros, dans le but de renforcer sa présence régionale.

Ball Corp a annoncé un chiffre d'affaires net de 3,35 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 3,11 milliards de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 91 cents par action au cours du trimestre clos le 31 décembre, supérieur à l'estimation de 89 cents.

(1 dollar = 0,8478 euro)