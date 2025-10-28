Le fabricant de Cadbury Mondelez prévoit une baisse plus importante de son bénéfice annuel en raison d'un affaiblissement de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout de détails du communiqué de l'entreprise tout au long)

Mondelez International MDLZ.O a prévu une baisse plus importante de son bénéfice annuel mardi, les consommateurs ayant réduit leurs achats de chocolats et de snacks coûteux en Amérique du Nord, tandis que le coûtplus élevé du cacao, un ingrédient clé, a ajouté une pression supplémentaire.

Les consommateurs américains sont à la recherche d'en-cas plus sains, car ils sont de plus en plus attentifs à leur consommation de protéines et de sucre, ce qui oblige les entreprises de produits alimentaires emballés à repenser leurs portefeuilles.

"Bien que nous nous attendions à ce que les conditions difficiles persistent sur certains marchés, nous sommes encouragés par la récente modération des prix du cacao, ainsi que par les signes prometteurs d'une forte récolte de cacao cet automne", a déclaré Dirk Van de Put, directeur général de Mondelez, dans un communiqué.

L'entreprise se couvre contre une hausse des prix du cacao. L'année dernière, les coûts de cette matière première ont fortement augmenté en raison de perturbations de l'approvisionnement en Afrique de l'Ouest, ce qui a eu un impact sur les fabricants de chocolat tels que Mondelez et Hershey HSY.N .

Les actions du fabricant de Cadbury, Mondelez, ont baissé de 4 % dans les échanges prolongés. Elles ont augmenté d'environ 3 % depuis le début de l'année.

L'entreprise a procédé à quelques augmentations de prix pour contrer l'effet de la hausse des prix du cacao sur des marchés clés tels que l'Europe et les États-Unis. Cependant, l'inflation et la volatilité économique ont rendu les consommateurs plus attentifs aux prix, ce qui a affaibli la demande pour les produits de Mondelez.

Les volumes globaux ont chuté de 4,6 points de pourcentage au troisième trimestre, tandis que les prix ont augmenté de 8 points de pourcentage. Au deuxième trimestre, les volumes avaient baissé de 1,5 point et les prix avaient augmenté de 7,1 points.

L'entreprise s'attend à ce que le bénéfice ajusté par action pour 2025 diminue d'environ 15 %, alors qu'elle visait auparavant une baisse de 10 %.

Les ventes nettes trimestrielles de Mondelez de 9,74 milliards de dollars ont dépassé l'estimation moyenne des analystes de 9,71 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Son bénéfice ajusté par action de 73 cents a également battu les estimations de 2 cents.

Mondelez a également tempéré ses prévisions de croissance organique annuelle du chiffre d'affaires net à 4 % plus, par rapport aux 5 % qu'elle prévoyait en juillet.