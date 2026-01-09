 Aller au contenu principal
Le fabricant d'équipements électriques Forgent Power révèle des chiffres en forte hausse dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 23:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble du document)

Le fabricant d'équipements électriques Forgent Power Solutions a fait état d'une hausse de 83,9 % de son chiffre d'affaires trimestriel dans sa demande d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi, alors que de plus en plus d'émetteurs cherchent à sonder l'intérêt des investisseurs en ce début d'année.

Les introductions en bourse devraient prendre de l'ampleur en 2026, car les baisses de taux d'intérêt prévues renforcent la confiance des investisseurs et leur goût du risque, tandis que les entreprises qui ont retardé leur introduction en bourse pendant la fermeture prolongée du gouvernement se hâtent d'accéder aux marchés publics en début d'année.

L'activité a commencé à reprendre, avec les sociétés biopharmaceutiques Eikon Therapeutics et Veradermics, ainsi que le distributeur de meubles Bob's Discount Furniture, qui ont déposé des demandes d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi. La banque numérique brésilienne PicPay a déposé sa demande en début de semaine, alors que le marché commence à s'agiter après les fêtes de fin d'année.

Forgent Power souhaite s'introduire à la Bourse de New York sous le symbole "FPS".

La société basée à Dayton, dans le Minnesota, a déclaré un bénéfice net de 15,6 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 283,3 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre un bénéfice de 7,3 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 154 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Forgent Power est un concepteur et un fabricant d'équipements de distribution électrique utilisés dans les centres de données, le réseau électrique et les installations industrielles à forte consommation d'énergie, offrant des panneaux de distribution, des tableaux de commutation et des unités de distribution d'énergie, entre autres produits électriques.

Goldman Sachs, Jefferies et Morgan Stanley sont les principaux souscripteurs de l'offre.

Fusions / Acquisitions
