Le fabricant d'équipements électriques Forgent Power dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 22:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter les détails et le contexte dans les paragraphes 2 à 5)

Le fabricant d'équipements électriques Forgent Power Solutions a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi.

Les introductions en bourse devraient prendre de l'ampleur en 2026, car les baisses de taux d'intérêt attendues renforcent la confiance des investisseurs et leur appétit pour la prise de risque, tandis que les entreprises qui ont reporté leur introduction en bourse pendant la longue fermeture du gouvernement s'empressent d'exploiter les marchés publics en début d'année.

Forgent Power fabrique des panneaux, des tableaux de distribution et des unités de distribution d'énergie, entre autres équipements électriques. Ses produits sont utilisés dans les centres de données, les réseaux électriques et les installations industrielles à forte consommation d'énergie.

La société a pour objectif de s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "FPS".

Goldman Sachs, Jefferies et Morgan Stanley sont les principaux souscripteurs de l'offre.

