Le fabricant d'avions électriques Beta Technologies vise l'introduction en bourse alors que la saison des cotations s'accélère

Lefabricant d'avions électriques Beta Technologies a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis lundi, dernière entreprise en date à se joindre à la ruée pour profiter d'une hausse record du marché des actions.

L'apaisement des tensions commerciales, la vigueur des marchés boursiers et la demande refoulée des investisseurs se sont combinés pour créer l'une des fenêtres les plus actives pour les introductions en bourse depuis des années, les entreprises des secteurs de la technologie, de l'aérospatiale et de l'énergie verte menant la charge.

Beta Technologies conçoit, fabrique et vend des avions électriques à hautes performances, des systèmes de propulsion électrique avancés, des systèmes de recharge et des composants.

L'aviation électrique reste un segment de niche de l'industrie des transports, seule une poignée d'entreprises développant et testant des avions commerciaux.

L'entreprise a déclaré, en citant des estimations internes, que les coûts d'exploitation de ses avions sont inférieurs de 42 % à ceux des avions conventionnels, grâce à une conception simplifiée.

"La conception de notre avion élimine le besoin de composants complexes tels que les boîtes de vitesse, les systèmes de refroidissement liquide en vol et les mécanismes de vectorisation de la poussée", ajoute-t-elle dans son prospectus d'introduction en bourse.

Beta Technologies a déclaré que son avion électrique ALIA CTOL a effectué des milliers de vols, couvrant près de 83 000 milles nautiques, y compris des opérations en Amérique du Nord et en Europe.

L'avion de la société a également été utilisé par l'armée américaine pour des missions d'entraînement et par l'administration fédérale de l'aviation (FAA).

Les secteurs plus larges des véhicules électriques et de la technologie sont sous les feux de la rampe depuis des années, attirant les investissements et alimentant la croissance dans les secteurs de l'automobile et des technologies propres.

L'intérêt a toutefois été inégal, certains segments et régions connaissant une croissance rapide tandis que d'autres sont confrontés à des problèmes d'adoption et d'infrastructure.

Beta Technologies, soutenue par le géant technologique Amazon AMZN.O , n'a pas divulgué la taille ou les conditions de son offre.

La société vise à être cotée à la bourse de New York sous le symbole "BETA".

Morgan Stanley et Goldman Sachs sont les principaux preneurs fermes de l'offre.