 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fabricant chinois de drones DJI intente une action en justice pour contester l'interdiction d'importer de nouveaux modèles aux États-Unis
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant chinois de drones DJI a annoncé mardi qu'il avait intenté une action en justice pour contester la décision de la Commission fédérale des communications (FCC) d'interdire l'importation de tous ses nouveaux modèles et de leurs composants essentiels, y compris ceux des sociétés chinoises DJI et Autel.

DJI a déclaré dans un communiqué qu'il avait contesté la décision de la FCC devant la cour d'appel américaine du 9e circuit.

"Cette décision restreint de manière inconsidérée les activités de DJI aux États-Unis et prive sommairement les clients américains de l'accès à sa dernière technologie", a déclaré le fabricant chinois de drones. La décision de la FCC en décembre signifie que DJI, Autel et d'autres fabricants de drones étrangers ne pourront pas obtenir l'autorisation nécessaire de la FCC pour vendre de nouveaux modèles de drones ou des composants essentiels aux États-Unis, mais qu'ils pourront continuer à vendre les versions existantes.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 20 février 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street cherche à rebondir, malgré les tensions sur l'IA et les droits de douane
    information fournie par AFP 24.02.2026 16:11 

    La Bourse de New York évolue en hausse prudente mardi, sur fond de nouvelles incertitudes commerciales aux Etats-Unis et nombreuses inquiétudes autour de l'intelligence artificielle (IA). Vers 15H00 GMT, le Dow Jones avançait de 0,43%, l'indice Nasdaq glanait 0,29% ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street se stabilise après la baisse liée à l'impact de l'IA
    information fournie par Reuters 24.02.2026 16:11 

    La Bourse de New York se stabilise ‌mardi à l'ouverture au lendemain d'une séance en repli marquée par des craintes sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA) ​et les incertitudes sur les droits de douane voulus par le président américain Donald Trump. Dans ... Lire la suite

  • Nouvelle-Calédonie: "le statu quo n'est pas viable", prévient Lecornu
    Nouvelle-Calédonie: "le statu quo n'est pas viable", prévient Lecornu
    information fournie par AFP Video 24.02.2026 16:07 

    "Le statu quo n'est pas une option viable" et reviendrait à abandonner "les idéaux républicains, le progrès social et la construction renouvelée de la paix sur le territoire", déclare le Premier ministre Sébastien Lecornu en ouverture de l'examen au Sénat de la ... Lire la suite

  • Frappes meurtrières du Pakistan à la frontière afghane
    Frappes meurtrières du Pakistan à la frontière afghane
    information fournie par AFP Video 24.02.2026 16:07 

    Le Pakistan a annoncé dimanche avoir mené des frappes aériennes contre des groupes armés à la frontière de l'Afghanistan, dans ce qui constituent les plus importants bombardements depuis octobre.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank