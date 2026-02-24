Le fabricant chinois de drones DJI intente une action en justice pour contester l'interdiction d'importer de nouveaux modèles aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant chinois de drones DJI a annoncé mardi qu'il avait intenté une action en justice pour contester la décision de la Commission fédérale des communications (FCC) d'interdire l'importation de tous ses nouveaux modèles et de leurs composants essentiels, y compris ceux des sociétés chinoises DJI et Autel.

DJI a déclaré dans un communiqué qu'il avait contesté la décision de la FCC devant la cour d'appel américaine du 9e circuit.

"Cette décision restreint de manière inconsidérée les activités de DJI aux États-Unis et prive sommairement les clients américains de l'accès à sa dernière technologie", a déclaré le fabricant chinois de drones. La décision de la FCC en décembre signifie que DJI, Autel et d'autres fabricants de drones étrangers ne pourront pas obtenir l'autorisation nécessaire de la FCC pour vendre de nouveaux modèles de drones ou des composants essentiels aux États-Unis, mais qu'ils pourront continuer à vendre les versions existantes.