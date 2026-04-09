Le fabricant américain de spiritueux Sazerac envisage de conclure un accord avec le propriétaire de Jack Daniel's, selon le WSJ

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(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 7 et 8)

Le fabricant américain privé de boissons alcoolisées Sazerac étudie la possibilité d'un accord avec le fabricant de Jack Daniel's Brown-Forman BFb.N , a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

L'approche du propriétaire de marques telles que le bourbon Buffalo Trace et le whisky Fireball à la cannelle intervient alors que Brown-Forman est en pourparlers avec le français Pernod Ricard en vue d'une éventuelle fusion.

Les actions de Brown-Forman, dont la capitalisation boursière s'élève à 12,4 milliards de dollars, ont grimpé de 13 % dans les échanges de l'après-midi. Sazerac s'est refusé à tout commentaire, tandis que Brown-Forman n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Les négociations soulignent les efforts déployés par les fabricants de spiritueux du monde entier pour relancer la croissance après une longue période de ralentissement marquée par une baisse de la demande, des pressions sur les coûts et des perturbations liées aux droits de douane.

La sensibilisation croissante à la santé et l'utilisation de médicaments amaigrissants ont également encouragé les consommateurs à se tourner vers des alternatives non alcoolisées et des boissons énergisantes.

Les jeunes buveurs , en particulier la génération Z, se détournent également de la bière et des spiritueux sur certains marchés.

Brown-Forman, qui appartient à la famille Brown et est contrôlée par elle depuis sa création en 1870, avait rejeté une approche du brasseur Constellation Brands en 2017.

Brown-Forman a maintenu ses prévisions pour l'exercice 2026 , citant les défis posés par un environnement macroéconomique volatil et incertain. Elle a également été touchée sur des marchés clés tels que les États-Unis en raison de l'atonie des ventes.

Sazerac, dont les origines sont françaises et qui abrite également Corazon Tequila et Svedka Vodka, a racheté des marques telles que Southern Comfort et Tuaca à Brown-Forman en 2016.