Le fabricant américain de drones Powerus signe un protocole d'accord avec l'armée pakistanaise et décroche une première commande

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par Ariba Shahid

La société américaine Powerus, spécialisée dans les drones, a signé un protocole d’accord avec l’armée pakistanaise qui comprend une première commandede drones, a déclaré mercredi à Reuters le cofondateur Brett Velicovich.

“Nous avons signé aujourd’hui un protocole d’accord très important. Dans le cadre de ce protocole, nous avons reçu une première commande de systèmes d’alimentation,” a déclaré M. Velicovich depuis Islamabad.Interrogé sur la technologie couverte par l’accord, M. Velicovich a refusé de donner des détails, invoquant des raisons de sécurité, mais a précisé qu’elle relevait de la catégorie des systèmes aériens sans pilote. Il n’a pas non plus souhaité divulguer la valeur de la commande, invoquant la confidentialité.

La signature du protocole d’accord et cette première commande n’avaient pas été rendues publiques auparavant.

Powerus, qui propose des drones aériens et maritimes à usage militaire et industriel, doit fusionner avec une société cotée en bourse soutenue par deux des fils du président américain Donald Trump, dénommée Aureus Greenway Holdings. Les deux sociétés ont indiqué qu’elles prévoyaient que la fusion soit finalisée début octobre.

Les fils de Trump, Donald Trump Jr. et Eric Trump, détiennent une participation dans Aureus par l’intermédiaire d’un fonds d’investissement appelé American Ventures, selon des documents réglementaires américains. American Ventures devrait détenir une participation de 9,9% en tant que bénéficiaire effectif dans la société issue de la fusion, comme l’indiquent ces documents.

L’armée pakistanaise a déclaré mercredi qu’ une délégation de Powerus, conduite par M. Velicovich, avait rencontré le maréchal Syed Asim Munir et qu’ils avaient discuté des marchés publics de défense, de la production et du renforcement des capacités à long terme. Le communiqué de l’armée ne faisait pas mention du protocole d’accord.

Le service de presse de l'armée n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur cet accord en dehors des heures de bureau.

Cet accord intervient dans un contexte de réchauffement des relations entre Washington et Islamabad sous la présidence de Donald Trump, après des années de tensions. M. Trump a publiquement félicité le chef de l’armée pakistanaise, M. Munir, tandis qu’Islamabad a mis en œuvre une série d’initiatives économiques, financières et de défense visant à renforcer ses relations avec les États-Unis.

Andrew Fox, cofondateur et directeur général de Powerus, a déclaré que le secteur privé de la défense au Pakistan restait “émergent mais pas encore arrivé à maturité”, ce qui laisse aux entreprises américaines la possibilité d’avancer plus rapidement.

“L’objectif serait d’établir une relation technologique conjointe, associant les meilleures technologies américaines aux meilleures technologies pakistanaises,” a déclaré M. Velicovich, ajoutant que Powerus étudiait les moyens de développer éventuellement des technologies au Pakistan.

M. Fox a rejeté les allégations selon lesquelles la croissance de l’entreprise serait liée à l’implication des fils de Donald Trump, affirmant que les contrats étaient attribués au mérite et qu’ils n’avaient “aucune implication sur le plan commercial” au sein de l’entreprise.

Un porte-parole de Donald Trump Jr. a déclaré que ce dernier était un investisseur passif détenant une participation indirecte. “Don n’est en aucune façon impliqué dans la gestion ou les opérations de PowerUS et ne joue absolument aucun rôle dans l’obtention de contrats aux États-Unis ou à l’étranger,” a déclaré le porte-parole. “Il n’avait aucune connaissance préalable de cet accord et n’a pris part d’aucune manière à sa négociation, à son attribution ou à son exécution.” Un porte-parole d’Eric Trump n’a pas pu être joint immédiatement.