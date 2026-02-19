Le fabricant allemand de drones Quantum Systems prépare son introduction en bourse, selon Manager Magazin

Le fabricant allemand de drones Quantum Systems se prépare à une introduction en bourse et une cotation pourrait avoir lieu début 2027, a rapporté jeudi Manager Magazin, citant des sources anonymes.

Séparément, la direction a mandaté Morgan Stanley MS.N pour mener un nouveau tour de financement d'une valeur de 400 millions à 600 millions d'euros (470-710 millions de dollars), a indiqué la publication économique.

Un porte-parole de Quantum n'a pas fait de commentaire immédiat sur ce rapport.

(1 dollar = 0,8480 euro)