Le Dow Jones finit en baisse, les deux autres indices en hausse

WALL STREET FINIT EN ORDRE DISPERSÉ (Reuters) - Le Dow Jones a fini en baisse de 0,23% mais les deux autres indices ont cloturé dans le vert vendredi à Wall Street, où les investisseurs sont tiraillés entre les craintes de perturbations économiques dues à la pandémie et les espoirs de nouvelles mesures de relance. L'indice Dow Jones a cédé 62,76 points à 26 671,95. Le S&P-500, plus large, a gagné 9,17 points, soit 0,29%, à 3 224,74. Le Nasdaq Composite a quant à lui progressé de 29,36 points (0,28%) à 10 503,19 points. "Les républicains et les démocrates sont fortement incités à se mettre d'accord sur de nouvelles mesures de relance préélectorales. La question n'est pas de savoir si la relance passera, mais quelles sont sa portée et sa nature", a déclaré Andrea Bevis, vice-présidente d'UBS Private Wealth Management. VALEURS Peu après la clôture, Netflix perdait 6,5% après avoir dit jeudi anticiper un recrutement moindre qu'attendu de nouveaux abonnés au troisième trimestre. BlackRock, numéro un mondial de la gestion d'actifs, gagnait en revanche 3,6% après avoir publié un bénéfice trimestriel meilleur qu'attendu. (Noel Randewich, version française Jean-Philippe Lefief)

