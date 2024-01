Le Dow Jones dépasse les 38000 points

Spirit Airlines, compagnie aérienne à bas coûts, et sa concurrente Jetblue Airways ont annoncé faire appel la décision rendue la semaine dernière par un juge fédéral de bloquer leur projet de fusion de 3,8 milliards de dollars. Selon le département américain de la justice, cette opération est perçue comme anticoncurrentielle et nuisible pour les consommateurs.

Choice Hotels International a ouvert une nouvelle phase de son offre hostile de 8 milliards de dollars sur son concurrent Wyndham Hotels & Resorts en nommant une liste de huit administrateurs "indépendants et hautement qualifiés" destinés à remplacer le conseil d'administration de sa cible lors de la prochaine assemblée générale. Choice a tenté de négocier un accord avec Wyndham en 2023, mais celui-ci a rejeté l'offre en évoquant des risques antitrust et des inquiétudes sur l’endettement de la société issue de la fusion.

Coherus BioSciences est attendue en forte hausse après avoir annoncé aujourd'hui un accord pour céder sa franchise d'ophtalmologie Cimerli (ranibizumab-eqrn), au groupe Sandoz pour un montant initial de 170 millions de dollars .Ce produit est un biosimilaire du Lucentis destiné à traiter la perte d'acuité visuelle due notamment à la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge) " Depuis notre entrée sur le marché de l'ophtalmologie en 2022, nous avons gagné une forte part de marché et réalisé une création de valeur significative ", a déclaré le patron Denny Lanfear.

L'indice des indicateurs avancés a baissé de 0,1% en décembre, à comparer avec un consensus de -0,3% et un repli de 0,5% en novembre.

Gilead Sciences (-9,94% à 78,61 dollars) affiche une des plus fortes baisses du S&P 500 ce début de séance après avoir annoncé que dans le cadre de l’étude de phase 3 Evoke-01 son produit Trodelvy n'a pas atteint son critère d'évaluation principal de survie globale (SG) dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique précédemment traité. L’étude évalue Trodelvy (sacituzumab govitecan-hziy ; SG) par rapport au docétaxel chez les patients atteints d'un CPNPC métastatique ou avancé.

(AOF) - Les marchés américains prolongent leur mouvement de hausse. Soutenu par les valeurs technologiques, l’indice S&P 500, qui sert de référence aux gérants, a clôturé vendredi sur un plus haut historique. Il pourrait faire de même aujourd’hui. Les actions américaines bénéficient en cette première séance de la semaine du reflux du rendement du 10 ans : -3,5 points de base à 4,097%. Seule statistique économique du jour, l'indice des indicateurs avancés a moins reculé que prévu. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,37% à 38004,89 points et le Nasdaq Composite, 0,50% à 13588,15 points.

