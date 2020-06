Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Dow en repli, nouveau plus haut pour le Nasdaq Reuters • 09/06/2020 à 22:33









LA BOURSE DE NEW YORK FINIT EN BAISSE par Caroline Valetkevitch NEW YORK (Reuters) - Le Dow Jones et le S&P 500 ont fini mardi en baisse à Wall Street, sur des prises de bénéfice après plusieurs séances de hausse, tandis que le Nasdaq Composite a continué à caracoler à ses plus hauts niveaux, franchissant pour la première fois en séance les 10.000 points avant de signer un record de clôture. L'indice Dow Jones a cédé 300,14 points (-1,09%) à 27 272,3. Le S&P-500, plus large, a perdu 25,21 points, soit -0,78%, à 3 207,18. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 29,01 points (0,29%) à 9 953,75 points. Les investisseurs attendent désormais les décisions de la Réserve fédérale américaine, qui a entamé mardi sa réunion de politique monétaire étalée sur deux jours. Si les marchés n'anticipent pas de modification des taux d'intérêt, ils seront à l'affût de précisions sur les prévisions économiques de la banque centrale et sur sa vision de la reprise après le choc provoqué par la pandémie. Aux valeurs, les secteurs de la finance, de l'industrie et de l'énergie ont particulièrement pesé sur le S&P. L'indice sectoriel de l'énergie avait bondi la veille après l'accord conclu ce week-end au sein de l'Opep+ sur une prolongation des réductions volontaires d'extraction de brut. Les intervenants ont observé près de neuf minutes de silence, la durée pendant laquelle un policier a pressé son genou contre le cou de George Floyd, entraînant la mort de ce Noir américain il y a deux semaines à Minneapolis. Son décès a déclenché un vaste mouvement contre les brutalités policières et les discriminations raciales aux Etats-Unis. George Floyd a été inhumé dans la journée au Texas. (version française Jean-Stéphane Brosse)

