Le dossier SEC de Softbank Group détaille la vente de sa participation dans Nvidia au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 18:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du titre et des paragraphes 1 et 2 pour préciser que la vente avait déjà été annoncée)

Softbank Group Corp 9984.T a déclaré dans son dernier document 13-F déposé auprès de la Securities & Exchange Commission des États-Unis qu'elle avait dissous sa participation dans Nvidia

NVDA.O au cours du quatrième trimestre 2025, une transaction que la société avait annoncée pour la première fois en novembre .

La vente de 5,8 milliards de dollars a eu lieu en octobre 2025, a déclaré Softbank lors de l'annonce de la transaction. Softbank a liquidé sa position afin de lever des fonds pour financer d'autres investissements dans OpenAI, le créateur de ChatGPT.

La déclaration 13-F compare les avoirs de Softbank au 31 décembre 2025 avec ceux du 30 septembre 2025.

Ces déclarations, qui doivent être déposées dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre fiscal, rendent compte des positions des investisseurs institutionnels à cette date, mais ne reflètent pas les changements de position qui ont pu avoir lieu jusqu'à présent au cours du premier trimestre.

Valeurs associées

NVIDIA
184,0150 USD NASDAQ +0,66%
SOFTBANK GROUP
24,650 EUR Tradegate -3,73%
