Le dollar, valeur refuge, grimpe dans un marché inquiet

Le dollar grimpait vendredi, prenant plus de 1% face à la livre, les investisseurs privilégiant la valeur refuge alors que les inquiétudes s'accumulent sur l'économie mondiale.

Le billet vert, qui bénéficie par ailleurs des promesses de la Réserve fédérale américaine (Fed) d'une politique monétaire stricte à venir, grimpait de 1,13% à 1,1797 dollar face à la livre et de 0,50% à 1,0037 dollar face à l'euro vers 15H20 GMT (17H20 à Paris).

"Les marchés européens sont préoccupés par les bonds de l'inflation qu'on a vus au Royaume-Uni plus tôt dans la semaine", explique Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

L'inflation au Royaume-Uni a bondi en juillet à 10,1% sur un an, après 9,4% en juin, son niveau le plus élevé en 40 ans, selon des chiffres publiés mercredi.

Et la montée des prix de l'électricité à des niveaux records en Europe ne présage pas d'un apaisement de l'inflation.

Outre-Atlantique, "la rhétorique de faucon", comme les économistes appellent les partisans d'une politique monétaire dure, "a profité au dollar", expliquent les analystes de Sucden.

Alors que certains investisseurs semblaient voir dans un léger ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis le signe que la Fed allait pouvoir lever le pied, plusieurs responsables de l'institut monétaire ont au contraire plaidé pour de nouvelles hausses marquées.

"Je penche à ce stade, vers les 75 points de base" pour la hausse de la prochaine réunion, soit trois quarts de point de pourcentage, comme lors des précédentes réunions, mi-juin et fin juillet, a par exemple déclaré jeudi le président de l'antenne régionale de la Fed de St. Louis, James Bullard.

"La Fed a affirmé qu'elle déciderait de sa politique en fonction des données sur l'économie, donc il est trop tôt pour parier sur un pivot" vers une politique plus souple, estime Mark Haefele, analyste chez UBS.

Les marchés attendent d'en savoir plus sur les perspectives de politique monétaire lors du symposium de la Fed à Jackson Hole du 25 au 27 août.

Affecté par l'aversion au risque du marché, le bitcoin reculait de 8,9% à 21.347 dollars, un plus bas depuis trois semaines.

"Il est certain que les investisseurs cryptos sont de plus en plus nerveux sur la durabilité du rebond", qui a permis au bitcoin de s'éloigner de son plus bas de l'année atteint mi-juin à 17.600 dollars, commente Walid Koudmani, analyste chez XBT.

