Le dollar, valeur refuge, au plus haut en six semaines face à l'euro

Le dollar, valeur refuge, profitait mercredi des inquiétudes des investisseurs sur l'affrontement politique autour de la dette américaine pour monter à son plus haut niveau en un mois et demi face à l'euro.

Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), le billet vert gagnait 0,33% à 1,0825 dollar pour un euro, un sommet depuis début avril.

Aucun accord n'a été trouvé mardi, après une réunion à la Maison Blanche entre Joe Biden et l'opposition républicaine, pour relever le plafond de la dette et éviter un défaut de paiement inédit des Etats-Unis, aux conséquences potentiellement catastrophiques.

"L'impasse entre démocrates et républicains devrait se poursuivre et, si elle n'est pas résolue, pourrait avoir de graves conséquences pour l'économie américaine et mondiale", explique Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Et des responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont nuancé les attentes du marché d'une politique moins stricte dans les mois à venir et d'une pause dans les hausses des taux lors de la réunion de juin.

"Le chemin est encore long avant de ramener l'inflation à 2%, et nous, à la Réserve fédérale, avons probablement encore du travail à faire de notre côté", a indiqué Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, qui dispose cette année du droit de vote tournant lors des réunions.

La livre turque, en difficulté depuis que le président sortant Recep Tayyip Erdogan est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle, cédait 0,16% à 19,76 livres pour un dollar.

La devise "s'affaiblit un peu chaque jour, et montre des signes d'un potentiel écroulement, qui sont peut-être amoindris par des interventions de la banque centrale", estime Tatha Ghose, analyste chez Commerzbank.

