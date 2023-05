Le dollar toujours plus haut, ton plus positif sur la dette américaine

Le dollar s'est encore renforcé jeudi au plus haut depuis six semaines face à l'euro et depuis le début de l'année face au yen, dopé par des perspectives plus positives sur la question de la dette américaine.

Vers 19H45 GMT, le Dollar index, qui compare le billet vert à un panier d'autres grandes devises, prenait 0,68% à 103,58 points, un sommet depuis fin mars.

Face à l'euro, il gagnait 0,65% à 1,0769 dollar pour un euro au plus haut depuis le 21 mars.

Le dollar suivait la montée des taux obligataires alors que les bons du Trésor apparaissaient de nouveau comme une valeur refuge vu le ton plus positif affiché par les leaders républicains dans le bras de fer sur le plafond de la dette.

Les rendements à 10 ans se hissaient à 3,64% contre 3,56% la veille tandis que les taux plus courts à deux ans grimpaient à 4,26% contre 4,15%.

Le chef républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy a affirmé jeudi entrevoir "une percée" dans les discussions et voit le moyen de proposer ce qui pourrait être, selon lui, un accord de principe d'ici dimanche.

"Les perspectives sur le plafond de la dette contribuent de façon importante à la force du dollar mais il y a eu aussi des indicateurs favorables", a expliqué Kathy Lien de BK Asset Management.

L'analyste a souligné que le recul de l'activité manufacturière de la région de Philadelphie avait été moins prononcé qu'attendu en avril et moins fort que celui de la région de New York.

Quant aux demandes hebdomadaires d'allocations chômage, elles ont baissé bien plus que prévu à 242.000, affichant leur plus important recul depuis novembre 2021.

"Que ce soit du côté du marché du travail ou de l'activité manufacturière, les données ont été meilleures que prévu", a jugé Kathy Lien. "Voilà deux facteurs, qui, associés au développement positif sur la dette, ont contribué à la force du dollar", a-t-elle ajouté.

Pour Kit Juckes, de la Société Générale, "le marché rogne ses prévisions de baisses des taux de la Fed au deuxième semestre".

Le yen de son côté glissait à son plus faible niveau depuis le début de l'année face au dollar à 138,70 yens pour un dollar.

"Les investisseurs n'ont pas été impressionnés par les chiffres du commerce et du PIB japonais", a commenté l'analyste de BK Asset Management qui soulignait aussi la divergence des politiques monétaires entre la Fed et la BOJ. "En fin de compte, la BOJ ne prévoit pas de relever les taux tandis qu'aux Etats-Unis, la Fed pourrait encore le faire", a-t-elle conclu.

