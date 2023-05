Le dollar toujours bien orienté contre l'euro

" Une période de réduction des risques par les investisseurs mondiaux pourrait commencer à peser plus lourdement sur les monnaies à bêta élevé telles que les monnaies liées aux matières premières et des marchés émergents, au moins jusqu'à ce qu'un accord soit conclu ", prévient MUFG.

(AOF) - Le dollar est au plus haut depuis le début du mois contre la devise européenne. A l'approche de la fin de séance en Europe, l'euro perd 0,31% à 1,0827 dollar. Le plafond de la dette américaine continue d'être un sujet de crispation sur les marchés, même si les investisseurs s'attendent à ce qu'un compromis soit trouvé à la dernière minute. Dans ce contexte, la devise bénéficie de son statut de valeur refuge.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.