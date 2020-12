Le dollar termine une année compliquée sur une dernière séance dans le vert

Les premières rumeurs de vaccin, puis leurs premiers résultats positifs et enfin le lancement des campagnes de vaccination, ont provoqué un retour de l'appétit pour le risque sur les marchés, ternissant ainsi son statut de " safe haven " à partir de l'automne.

Il a souffert du nombre important d'infections aux Etats-Unis et de la gestion chaotique de la situation par le président Trump, des deux plans massifs de relance économique, mais aussi de la perspective d'une période prolongée de politique monétaire ultra-accommodante de la part de la Réserve Fédérale.

(AOF) - Le dollar s'apprécie de 0,21% face à la monnaie unique à la clôture des marchés européens, limitant ainsi son repli annuel à 9,6%, l'euro s'échangeant contre 1,2273 dollar. L'euro avait par ailleurs brièvement repassé hier le seuil de 1,23 dollar, son plus haut niveau depuis avril 2018. Le billet vert a connu une année compliquée, jouant par moments un rôle de véritable valeur refuge, avant de peu à peu perdre pied à partir de l'été.

