Le dollar tâche de se redresser face à l'euro

(AOF) - Le dollar tâche de mettre fin à une longue série de replis consécutifs face à l'euro. En fin d'après-midi, la devise européenne s'effrite en effet de 0,15% à 1,1861 dollar. En raison de la fermeture des marchés actions américains pour cause de « Labor Day », les cambistes concentrent leur attention sur les indicateurs publiés sur le Vieux Continent. Et notamment, le Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs en zone euro. Cet indice a reculé à 19,6 en septembre, après 22,2 en août et contre un consensus de 19,7. Sur une semaine, l'euro gagne toujours 0,59% face au dollar.