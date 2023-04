Le dollar stable à la veille de l'emploi américain et d'un long week-end

L'euro s'est un peu raffermi face au dollar jeudi dans un marché des changes sans conviction à la veille d'un jour férié pour les marchés vendredi, tandis que le dollar est resté stable face aux principales monnaies.

Vers 19H30 GMT, le billet vert était stable, selon le Dollar Index (+0,01 à 101,84 points) qui compare la monnaie américaine à un panier d'autres devises.

L'euro lui se raffermissait de 0,21% à 1,0927 dollars.

Les marchés seront fermés vendredi aux Etats-Unis pour le vendredi saint mais dans le même temps on attend le rapport officiel sur l'emploi américain pour mars, qui devrait confirmer un ralentissement du marché du Travail.

Pour Marc Chandler de Bannockburn Global Forex, les données de la Réserve fédérale (Fed) sur l'état des prêts commerciaux accordés par les banques, également attendues vendredi, pourraient être plus importantes pour le marché des changes.

"On sait déjà, après l'enquête d'ADP sur les embauches du secteur privé et après les données hebdomadaires de demandes d'allocation chômage, que le marché du travail ralentit. En revanche, les informations sur le resserrement des conditions de crédit pourraient être clé pour déterminer ce que va décider la Fed sur les taux en mai", a expliqué l'analyste.

Le patron de la banque centrale Jerome Powell avait averti il y a deux semaines que la crise bancaire équivalait déjà à une hausse des taux d'intérêt, "voire plus", en décourageant les banques régionales de trop prêter.

L'euro est resté ferme, notamment après des commentaires de l'économiste en chef de la Banque centrale européenne (BCE) Philip Lane. Il a indiqué qu'un relèvement des taux européens pourrait être "approprié" si les conditions économiques restent les mêmes.

La BCE a publié en mars une série de prévisions macroéconomiques pour les mois à venir, en tablant notamment sur une inflation hors énergie et alimentation qui sera plus élevée en 2023 qu'en 2022.

"Si, au moment de la réunion de mai, ces projections sont en voie d'être atteintes, alors une hausse des taux sera appropriée", a affirmé M. Lane, membre du directoire de l'institution, dans une interview à la Cyprus News Agency.

La réunion monétaire de la BCE est prévue le 4 mai, juste après celle de la Fed le 3.

La devise européenne a également été soutenue par le fait que le président chinois Xi Jinping a déclaré, lors d'une visite du président français Emmanuel Macron à Pékin, qu'il était en faveur d'"une reprise des discussions de paix le plus tôt possible" entre la Russie et l'Ukraine, a estimé Edward Moya d'Oanda.

