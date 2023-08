Le dollar soutenu par la progression des rendements américains

Sur le marché des changes, l'euro perd 0,39% à 1,0853 dollar.

Le cambiste explique cette différence d'évolution par le fait que " l'économie américaine peut utiliser le capital de manière plus rentable. L'Europe ne le peut pas ". " Du moins, pas selon les attentes du marché ", précise-t-il.

(AOF) - « Le fait que l'euro-dollar soit revenu au niveau de 1,09 est tout à fait remarquable », fait remarquer Commerzbank. Pour le spécialiste, il existe actuellement un argument de poids en faveur du billet vert : les rendements américains. Celui du dix ans a atteint hier un plus haut depuis octobre 2007 à un peu plus de 4,36%. Commerzbank souligne que les rendements américains ont augmenté de manière significative, ce qui n'est pas le cas des rendements de la zone euro.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.