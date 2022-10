Le dollar se reprend nettement face à l'euro

(AOF) - Sous pression hier, la devise américaine retrouve des couleurs aujourd'hui, bénéficiant de son statut de valeur refuge et de la forte hausse des taux longs aux Etats-Unis. A l'approche de la clôture en Europe, l'euro perd 1,29% à 0,9855 dollar. Le rendement du 10 ans américain progresse de près de 14 points de base à 3,78%, soutenu par des créations d'emplois plus nombreuses que prévu dans le secteur privé en septembre. 208 000 postes ont été créés le mois dernier aux Etats-Unis, selon l’enquête ADP. Après 132 000 en août, 200 000 créations de postes étaient attendues.

