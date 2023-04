Le dollar se reprend après la forte glissade de la semaine

Le dollar a inversé la tendance et repris de la valeur progressé vendredi, l'euro et la livre soufflant après avoir atteint cette semaine des sommets annuels.

Vers 18H30 GMT, le billet vert remontait de 0,50% à 1,0991 dollar pour un euro après avoir reculé à 1,1076 dollar, un plus bas depuis début avril 2022. Au cours de la semaine, la devise américaine a perdu jusqu'à 1,50% par rapport à l'euro.

Face à la livre, le dollar a regagné 0,88% à 1,2413 dollar pour une livre après être descendu à 1,2546 dollar, un plus bas depuis juin 2022.

"On est vendredi et on a eu de gros mouvements cette semaine, il y a donc maintenant un ajustement des positions", a suggéré Marc Chandler, directeur général de Bannockburn, Global Forex, rappelant que l'euro sortait de plusieurs semaines de forte avancée.

Après des signes de ralentissement de l'inflation américaine, "l'euro a passé le seuil de 1,10 dollar pour un euro, a repris son souffle et n'a pas tenu", a-t-il commenté.

Vendredi, aux Etats-Unis, les bons résultats trimestriels de plusieurs grandes banques, dont JPMorgan Chase et Citi, ont renforcé l'idée que la mini-panique bancaire de mars était contenue.

"Le marché semble plus assuré que la Réserve fédérale (Fed) va encore relever les taux d'intérêt début mai", a expliqué M. Chandler.

Même si l'on peut s'attendre à des dissensions dans la décision prochaine du Comité monétaire de la Fed, un des gouverneurs de l'institution, Christopher Waller, a plaidé vigoureusement vendredi pour une ou plusieurs hausses supplémentaires.

"Le marché du travail reste solide et assez tendu, et l'inflation est bien supérieure à l'objectif, de sorte que la politique monétaire doit être encore resserrée", a déclaré M. Waller.

Par ailleurs Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a affirmé, dans un discours aux réunions de printemps du FMI à Washington, que l'inflation en zone euro devrait "continuer de baisser", ce qui a un peu fait baisser la monnaie européenne.

Par ailleurs, la deuxième plus grande cryptomonnaie, l'Ethereum, voyait son jeton, l'Ether, gagner 3,29% vers 19H00 GMT à 2.082,42 dollars, après être monté à un sommet depuis mai 2022 à 2.129,40 dollars, à la suite d'une mise à jour de son réseau qui a eu lieu sans encombre jeudi.

