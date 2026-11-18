Le dollar se maintient près de son plus haut niveau depuis 19 mois, les données venant étayer la nécessité de hausses des taux américains

Mercredi, le dollar s'est maintenu près de son plus haut niveau depuis 19 mois, les données économiques américaines et les déclarations des responsables de la Réserve fédérale ayant renforcé les arguments en faveur de hausses des taux d'intérêt.

Le yen a tenu bon après que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a réaffirmé la nécessité de resserrer davantage la politique monétaire. Le dollar australien a stagné près de son plus bas niveau depuis 10 mois, dans l'attente d'un rapport clé sur l'emploi prévu jeudi.

Les données publiées mardi ont montré que les ventes au détail américaines avaient légèrement progressé en octobre, renforçant ainsi les anticipations d'une hausse des taux le mois prochain. L'attention se porte désormais sur les chiffres des mises en chantier aux États-Unis, attendus plus tard dans la journée de mercredi, ainsi que sur une série d'interventions de responsables de la Fed, le tout avant la publication jeudi du compte-rendu de la réunion de la banque centrale du mois dernier, lors de laquelle elle avait maintenu ses taux inchangés.

« Dans l’ensemble, ce rapport renforce notre opinion selon laquelle de nouvelles hausses des taux d’intérêt de la part de la Fed sont justifiées afin de contrer l’inflation tirée par la demande », a déclaré Henry Russell, économiste chez ANZ basé à Londres, à propos des chiffres des ventes aux États-Unis. « La vigueur de la demande intérieure aux États-Unis justifie, selon nous, une réponse décisive de la Fed en matière de politique monétaire. »

L’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises, a progressé de 0,04 % à 103,65. Il a atteint 103,78 dans la nuit, son plus haut niveau depuis le 2 avril 2025.

L’euro EUR= a reculé de 0,1 % à 1,0986 dollar, tandis que le yen JPY= est resté stable à 159,35 pour un dollar. La livre sterling GBP= a perdu 0,11 % à 1,3193 dollar.

Outre une hausse de 0,2 % des ventes au détail , conforme aux attentes, les prix à l’importation ont progressé de 1,1 % en octobre, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 0,7 %. D’autres données américaines sont attendues, le Bureau du recensement devant publier les chiffres des mises en chantier pour le mois d’octobre. Les analystes tablent sur une hausse à 1,245 million, contre 1,221 million en septembre, tandis que les permis de construire devraient avoir reculé.

Le président de la Fed de New York, John Williams , devrait s'exprimer à nouveau après ses commentaires de mardi, dans lesquels il a déclaré que la Fed devra probablement relever encore ses taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Le gouverneur du Conseil de la Fed, Michael Barr, et le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, devraient également prendre la parole lors d'événements distincts.

Les opérateurs tablent sur une probabilité de 95,7 % que la Fed relève son taux directeur de 25 points de base (bps) en décembre, selon l’outil CME FedWatch. La probabilité d’une hausse de 50 points de base est passée de 13,5 % il y a un mois à 4,3 % actuellement.

« Tous les porte-parole de la Fed affirment que celle-ci devrait relever ses taux de manière progressive », a déclaré Tapas Strickland, stratège en chef des marchés chez Moomoo ANZ, lors d’un podcast. « La diminution de la probabilité d’une hausse très importante a permis à une certaine stabilité de revenir sur les marchés. »

Les marchés ont connu un certain soulagement après que Nvidia NVDA.O a annoncé , après la clôture, que son chiffre d’affaires du troisième trimestre avait doublé et qu’elle prévoyait des ventes supérieures aux estimations pour le quatrième trimestre, ce qui a stimulé les cours des actions en Asie. Le prochain test majeur pour le sentiment des investisseurs sera l’entrée en bourse, jeudi, d’Anthropic , figure de proue de l’IA.

Les données japonaises publiées mercredi ont montré que les exportations ont atteint un niveau mensuel record en octobre, grâce à une forte demande liée aux semi-conducteurs. Toujours à Tokyo, le gouverneur de la Banque du Japon, M. Ueda, a déclaré que la banque centrale devait poursuivre le relèvement des taux d’intérêt, tout en soulignant la nécessité d’ancrer l’inflation sous-jacente autour de son objectif de 2 %.

Le dollar australien AUD= s’est affaibli de 0,12 % face au billet vert, à 0,6722 $, après avoir chuté à 0,6720 $ pendant la nuit, son plus bas niveau depuis le 19 janvier. Les données publiées mercredi ont révélé une hausse inattendue des salaires australiens , mais les chiffres de l’emploi attendus jeudi sont considérés comme plus déterminants pour savoir si la banque centrale devra relever à nouveau ses taux.

Le dollar néo-zélandais NZD= a reculé de 0,04 % à 0,549 $, se rapprochant de son plus bas niveau depuis 19 mois atteint mardi.