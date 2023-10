Le dollar s'installe au-dessus des 150 yens

(AOF) - Le dollar gagne 0,12% à 150,30 yens après avoir atteint 150,778 yens, ce matin. La paire se traite sur son plus niveau le plus élevé depuis le 21 octobre 2022, date de la dernière intervention des autorités japonaises pour acheter du yen, souligne MUFG. " Étant donné les raisons fondamentales d'une hausse de la paire dollar-yen, telles que la divergence des politiques monétaires, le marché est susceptible de viser des niveaux beaucoup plus élevés ", prévient Commerzabnk.

Pour le spécialiste, les mouvements plus importants observés au cours des dernières heures après le franchissement de ce niveau confirment ce point de vue.

Deutsche Bank fait observer que le yen a chuté de plus de 12 % depuis le début de l'année 2023, affichant ainsi la pire performance parmi les devises du G-10.