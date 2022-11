Le dollar s'envole de 1% face à la livre, après la Fed et avant la BoE

Le dollar grimpait de plus de 1% face à la livre sterling jeudi au lendemain de la réunion de la Banque centrale américaine (Fed) qui a relevé de 0,75 point de pourcentage son taux directeur et évoqué de futures hausses plus élevées que prévu.

Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), le billet vert prenait 1,19% à 1,1258 dollar pour une livre.

La banque centrale américaine (Fed) a relevé mercredi de 0,75 point de pourcentage son taux directeur, désormais à son plus haut niveau depuis près de 15 ans.

"Cette décision était très attendue et n'est donc pas à l'origine du renforcement du billet vert", explique Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Le "véritable soutien au dollar" a été apporté par Jerome Powell. "Le président de la Réserve fédérale s'est montré plus virulent que prévu lors de la conférence de presse, reconnaissant que l'inflation reste une grande préoccupation et que les taux devront donc augmenter plus que prévu", explique l'analyste.

Lors de sa conférence de presse, M. Powell a prévenu qu'il faudrait "du temps" avant que les hausses de taux d'intérêt ne ralentissent l'inflation et que cela passerait sans doute par un ralentissement de l'économie.

Il a ajouté qu'il était "très prématuré" de considérer "une pause" dans les relèvements de taux.

"La Fed est loin d'en avoir fini avec sa politique de resserrement monétaire et n'envisage pas - pour le moment - de relâcher d'effort dans la bataille qu'elle mène depuis des mois contre l'inflation", résume Guillaume Dejean, analyste chez Western Union.

Jusque là, le marché s'attendait à "un ton plus accommodant face à la dégradation des perspectives de croissance", estime-t-il.

La Banque d'Angleterre devrait également remonter jeudi ses taux de 0,75 point de pourcentage pour lutter contre l'inflation galopante.

Les incertitudes qui planent sur l'économie britannique pourraient cependant l'inciter à la prudence, selon certains analystes.

"Va-t-elle imiter la Fed en se positionnant en faveur d'un combat sans condition contre la hausse des prix, ou va-t-elle adopter un style proche de celui de la Banque centrale européenne le mois dernier en adoptant une communication prudente et en restant flou sur la trajectoire des taux?", interroge M. Dejean. "C'est tout l'enjeu de cette réunion."

