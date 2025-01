Le dollar s'effondre, les actions grimpent à l'aube du second mandat de Trump

Le dollar a baissé et les actions ont été prudemment positives lundi, les investisseurs attendant une vague d'annonces politiques dans les premières heures de la seconde présidence de Donald Trump et espérant une hausse des taux au Japon à la fin de la semaine. M. Trump prête serment à midi (heure de l'Est) (1700 GMT), et a promis un "tout nouveau jour de force américaine " lors d'un rassemblement dimanche. Il a alimenté les attentes selon lesquelles il émettrait immédiatement une série de décrets et, pour rappeler son imprévisibilité, il a lancé un jeton numérique vendredi, qui a dépassé les 70 dollars avant de retomber à environ 50 dollars, les traders étant devenus inquiets. Le lundi étant un jour férié aux États-Unis, les premières réactions à son investiture sur les marchés financiers traditionnels pourraient se faire sentir sur les marchés des changes, puis sur les marchés asiatiques mardi. Les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 étaient un peu plus faibles dans la session asiatique, tandis que le dollar, qui a augmenté depuis septembre sur les données américaines solides et que la campagne politique finalement réussie de Trump a pris de l'élan, s'est détendu un peu. Les contrats à terme européens STXEc1 et FTSE FFIc1 sont restés globalement stables. Le Nikkei japonais .N225 a augmenté de 1,2%. .T nick Ferres, CIO chez Vantage Point Asset Management à Singapour, a déclaré: "Mon sentiment est que le prix joue un rôle important". "Nous maintenons une faible exposition nette aux actions, car nous pensons que l'ampleur et la rapidité de la hausse des rendements et du dollar posent désormais un problème de valorisation des actions Le dollar a gagné plus de 8 % par rapport à l'euro EUR=EBS depuis septembre et, à 1,0306 dollar, il n'est pas loin de son plus haut niveau en deux ans atteint la semaine dernière. Mais les prix sont tellement élevés que certains analystes pensent qu'un début plus progressif de l'augmentation des droits de douane américains pourrait attirer certains vendeurs. M. Trump a menacé d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 10 % sur les importations mondiales et 60 % sur les produits chinois, ainsi qu'une surtaxe de 25 % sur les produits canadiens et mexicains, des droits qui, selon les experts en commerce, perturberaient les flux commerciaux, augmenteraient les coûts et entraîneraient des représailles. Le dollar canadien CAD=D3 a atteint lundi son niveau le plus bas depuis cinq ans, à savoir 1,4486 dollar canadien pour un dollar. Le peso mexicain MXN= a atteint son plus bas niveau en deux ans et demi, à 20,94 pour un dollar, vendredi. FRX/ Le bitcoin BTC= a baissé en début de journée en Asie mais est resté au-dessus de 100 000 dollars. Les rendements du Trésor à 10 ans ont clôturé vendredi à 4,61%, en hausse de près de 100 points de base en quatre mois. US/ LA CHINE AU CENTRE DE L'ATTENTION La Chine est au centre de l'attention, car elle est la cible des mesures commerciales potentielles les plus sévères. Les investisseurs ont récemment salué des données de croissance chinoise meilleures que prévu et un appel téléphonique vendredi entre Trump et le président chinois Xi Jinping qui a laissé les deux optimistes. Le Hang Seng .HSI de Hong Kong a augmenté de 2,4 % et le yuan chinois s'est redressé. .HK "Fondamentalement, tout le monde attend que ces négociations commerciales commencent et voit quel type d'attitude Xi Jinping adopte avec Trump", a déclaré Ken Peng, responsable de la stratégie d'investissement en Asie chez Citi Wealth, à des journalistes à Singapour lors d'une séance d'information sur les perspectives. "Cette relation entre les deux hommes est devenue très importante en tant qu'indicateur des politiques Le yuan est considéré comme susceptible de s'ajuster lentement à tout changement de politique commerciale et a touché un plus haut de deux semaines de 7,3088 pour le dollar CNY=CFXS . CNY/ Le dollar australien AUD=D3 , sensible aux flux commerciaux et à l'économie chinoise, s'est éloigné de ses plus bas niveaux depuis cinq ans et, selon le stratège de la Commonwealth Bank Joe Capurso, pourrait tester la résistance à 0,6322 $ si les changements de politique de Trump ne sont pas à la hauteur des attentes du marché. Le cours était dernièrement à 0,6214 $. Le yen japonais JPY=EBS s'est redressé la semaine dernière, les remarques des responsables politiques de la Banque du Japon ayant été interprétées comme des indices d'une baisse probable des taux vendredi. Il était légèrement plus fort à 155,97 pour un dollar et les marchés de taux ont évalué à 80% la probabilité d'une hausse de taux de 25 points de base. 0#JPYIRPR Dans les matières premières, l'or XAU= a oscillé autour de 2 706 $ l'once et les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 ont baissé sur les attentes que Trump pourrait assouplir les restrictions sur le secteur énergétique de la Russie en échange d'une trêve en Ukraine. O/R