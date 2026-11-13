Le dollar s'apprête à connaître sa meilleure semaine depuis deux mois grâce aux paris sur une hausse des taux, tandis que le yen teste la barre des 160

un billet de 100 dollars (Crédits: Unsplash - David Trinks)

Vendredi, le dollar s'est maintenu près de son plus haut niveau depuis 19 mois, en passe d'enregistrer sa meilleure performance hebdomadaire depuis deux mois, alors que les paris sur une hausse plus importante des taux ont fait grimper les rendements américains, repoussant le yen japonais près du seuil clé des 160, ce qui a mis les traders en alerte face à un risque d'intervention.

Les rendements des bons du Trésor ont augmenté , les propos du président Donald Trump selon lesquels les États-Unis n'avaient pas besoin d'un accord avec l'Iran ayant attisé les inquiétudes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient, ce qui a fait grimper les cours du pétrole et, par la même occasion, les anticipations d'inflation. Cette évolution est venue s'ajouter à la pression exercée par les données publiées cette semaine, qui montrent que l'inflation américaine reste une source de préoccupation, amenant les traders à évaluer la probabilité d'une hausse des taux plus importante que d'habitude de la part de la Réserve fédérale le mois prochain.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR ont gagné 34 points de base au cours des deux dernières séances, soit la plus forte hausse sur deux jours depuis trois ans et demi. Ils s'établissaient en dernier lieu à 4,8602 %.

L'euro EUR=EBS a légèrement progressé de 0,1 % à 1,1059 dollar, juste au-dessus de son plus bas niveau face au dollar depuis avril 2025. Sur la semaine, il a reculé de 0,7 %, en passe d'enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis fin septembre.

Les responsables de la Fed ont averti cette semaine que l'inflation américaine restait obstinément élevée, certains se montrant ouverts à une hausse des taux de 50 points de base si les pressions sur les prix ne venaient pas à s'atténuer. Les traders anticipent désormais une probabilité de 14,5 % d'une forte hausse le mois prochain, contre 0 % la semaine dernière, selon l'outil CME FedWatch.

Les investisseurs surveillent également de près les turbulences qui secouent les valeurs technologiques à la suite du départ du directeur général de Nvidia, Jensen Huang , dans un secteur déjà sous pression en raison de préoccupations liées au financement et à la réglementation.

« Si nous assistons à une nouvelle vague de ventes massives sur les marchés boursiers, cela pourrait peser sur le dollar américain », a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia.

« Mais je pense qu'il est possible qu'il conserve son élan à court terme, notamment avec les interventions des responsables de la Fed prévues la semaine prochaine. Si nous constatons un soutien accru en faveur d'une hausse de 50 points de base, le dollar pourrait également connaître une nouvelle hausse. »

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises, s'établissait à 103,18, se maintenant près de son plus haut niveau depuis avril 2025. Sur la semaine, le dollar devrait enregistrer une hausse de 0,9 %, soit sa plus forte progression hebdomadaire depuis septembre.

L'INTERVENTION SUR LE YEN AU CENTRE DE L'ATTENTION

Le yen JPY= est resté stable à 159,89 pour un dollar, oscillant près de son plus bas niveau depuis début septembre et alimentant les craintes d'une éventuelle intervention. La devise s'est dépréciée de 0,9 % cette semaine, en passe d'enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis septembre.

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré vendredi que le gouvernement réagirait de manière appropriée à la volatilité des devises, le yen ayant brièvement franchi jeudi le seuil clé des 160 yens pour un dollar.

Le Japon a dépensé 15 400 milliards de yens (96,47 milliards de dollars) pour soutenir sa devise après que celle-ci eut chuté fin juillet à 163,99 yens pour un dollar, son plus bas niveau depuis quatre décennies.

« La réévaluation des taux par une Fed belliciste a creusé l'écart de taux en faveur des États-Unis, qui l'emporte pour l'instant sur le soutien apporté par les anticipations d'une poursuite de la normalisation de la politique monétaire de la Banque du Japon », ont déclaré les analystes de MUFG dans une note, ajoutant que, alors que le dollar approche les 160 yens, le rapport risque/rendement lié à une poursuite de la hausse de la paire devient moins attractif.

Le dollar australien AUD= a reculé d'environ 2,5 % au cours du dernier mois, ce qui en fait la devise du G10 la moins performante face au billet vert et la seule pour laquelle des baisses de taux sont anticipées pour l'année prochaine. Il s'échangeait en dernier à 0,6802 $. AUD/

Le dollar est resté globalement stable face au franc suisse CHF= à 0,835, oscillant près de son plus haut niveau depuis un mois.

Les cours du pétrole ont affiché une évolution mitigée vendredi, mais s'apprêtaient à enregistrer leur deuxième baisse hebdomadaire. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 sont restés pratiquement inchangés à 95,79 dollars le baril. Le West Texas Intermediate CLc1 a reculé de 0,4 %, à 88,38 dollars le baril.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a chuté de 4 % à 68 587 dollars, passant sous le seuil clé des 70 000 dollars pour atteindre son plus bas niveau depuis août. L'ether ETH= a également reculé de plus de 4 %, à 1 925,59 dollars.

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